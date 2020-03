Covid-19 : Mohamed Hamdi expose les solutions possibles pour la poursuite des études

Le ministre de l’Education, Mohamed Hamdi a indiqué dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, ce lundi 23 mars 2020, que le ministère œuvre pour trouver les solutions à tous les scénarios possibles.

Le ministre a martelé qu’il est possible soit de poursuivre les études et les examens de façon normale, soit de reporter des examens pendant l’été, soit de calculer les moyennes des élèves du premier et du deuxième trimestre, tout dépend de l’évolution de l’épidémie en Tunisie.

Pour les élèves qui ont des concours et des examens nationaux à passer, il est possible soit de reporter les dates des examens nationaux et concours s’il le faut même jusqu’à septembre soit on sera obligé de calculer les moyennes du premier et du deuxième trimestre ou supprimer quelques chapitres mais on n’aimerait pas en arriver là, selon ses dires.

Le ministre a également préconisé la poursuite des apprentissages scolaires à la maison via les supports numériques disponibles. Il a appelé, dans ce sens, le ministère des Technologies et l’Office national de la télédiffusion à contribuer à fournir des cours à distance aux élèves.

I.M