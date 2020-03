Confinement : Carte Assurances met en place un Plan de Continuité d'Activité

Dans ce contexte difficile et face à un enjeu de santé planétaire auquel est confronté notre chère nation, nous avons tous la responsabilité de nous protéger collectivement. La compagnie Carte Assurances informe ses clients et partenaires qu'elle a mis en place un Plan de Continuité d'Activité (PCA) permettant de fournir un service minimum à l'ensemble de ses assurés et partenaires et ce, du 23 mars 2020 jusqu'à nouvel ordre.

Par conséquent et conformément aux directives du gouvernement, la compagnie maintiendra le service de son bureau d'ordre ainsi qu'une permanence au niveau de l'agence centrale de 8h30 à 13h30. L'ensemble de ses collaborateurs sont également mobilisés afin de répondre aux besoins des clients à travers le télétravail.

Il demeure important de noter que les contrats d'assurance automobile qui arrivent à échéance à partir du 22 mars 2020 et durant la période du confinement sanitaire seront reconduits automatiquement. Les attestations d'assurance seront valables dans la limite des 07 jours qui suivront la reprise officielle de l'activité.

En ce qui concerne les autres contrats d'assurance ou toute autre demande de service, veuillez contacter la compagnie par E-mail sur l'adresse contact@carte.com.tn ou par téléphone sur le numéro 71 184 061. Par ailleurs, Carte Assurances tient à préciser que ses délais habituels de traitement des dossiers pourraient être rallongés.

Pour toutes vos demandes de renseignements supplémentaires la compagnie reste à vos côtés via :

- Les Réseaux sociaux, facebook (facebook.com/carte.assurances) et Linkedin (linkedin.com/company/carte-assurances)

- L'application mobile Carte Assurances (téléchargeable depuis Play Store et Apple Store)

- L'E-mail : contact@carte.com.tn.

Prenez soin de vous et des êtres qui vous sont chers!