A Chott Meriem, les habitants refusent lisolement de rapatriés dans un hôtel de la région

Les autorités ont décidé l’isolement obligatoire des Tunisiens rapatriés de l’étranger afin de contenir la propagation de l’épidémie de Covid-19. Des hôtels ont été réquisitionnés pour ce faire. Les établissements accueilleront ainsi les rapatriés durant les 14 jours requis de quarantaine.

Ainsi, il était question qu’un hôtel à Chott Meriem (gouvernorat de Sousse) accueille des rapatriés, mais les habitants ont eu vent de l’affaire, ont bravé le couvre-feu, se sont attroupés en hurlant des « dégage » et ont insisté pour que leurs compatriotes soient confinés le plus loin possible de leur commune.

Face à la persistance des habitants, le député Ridha Charfeddine s’est déplacé sur place pour tenter de les raisonner, sans pour autant y arriver et la police a dû intervenir pour les disperser.

Cette situation donne une idée sur le degré de psychose qui a gagné la population, alors que le nombre de cas Covid-19 positifs ne cesse d’augmenter. Cela montre aussi l’incompréhension des citoyens quant au mode de transmission du virus, certains habitants n’ayant pas hésité à exiger que les rapatriés soient isolés dans le désert…

I.L.