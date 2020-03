Chasse aux spéculateurs : arrestation de trois grossistes

Le président de la République l’a martelé et le chef du gouvernement l’a assuré, zéro tolérance pour les spéculateurs. Le ministère du Commerce a annoncé, ce dimanche 22 mars 2020, l’arrestation de trois grossistes sur décision du ministère public. Au total, il a décidé l’arrêt d’approvisionnement de 23 grossistes de produits alimentaires sensibles, notamment les produits bénéficiant de la compensation, dont les trois précités, et ceci pour des crimes de monopole, de spéculation et de manipulation de prix.

La direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques ayant découvert que ces 23 grossistes avaient des comportements commerciaux entravant les principes du commerce en général.

En outre, le ministère a enregistré 17 rapports demandant la fermeture de commerces de détails dans les différentes régions, des PV ont été rédigés pour pratiques de prix illégaux

Les brigades économiques ont saisi, depuis début du mois de mars, divers produits, dont 134 tonnes de produits alimentaires sensibles (semoule, farine, sucre, pâte alimentaire, …), 18.000 litres d’huile végétale, 4.000 litres de lait subventionné, 316.000 produits sanitaires, médicaux et paramédicaux (des masques, des gants, du gel hydro alcoolique, …), 250.000 gobelets en papier, 20.000 paquets de cigarettes et 5.400 litres de produits ménagers et désinfectants.

Ces équipes ont effectué, depuis début mars jusqu’à ce dimanche 22 mars courant 11.000 opérations de contrôle et de recherche, qui ont conduit à l’enregistrement de 1.362 infractions économiques

I.N



Photo d'illustration