Les bénévoles d'Akouda se mobilisent contre le Covid-19 !

Ils sont près de 60 personnes et sont tous de la ville de Akouda dans le gouvernorat de Sousse. Ces 60 volontaires ont décidé de se mobiliser pour sensibiliser les habitants de la ville contre le Covid-19 et protéger Akouda contre la propagation du virus.

Armés de leurs moyens de transport et d’un micro, ils sillonnent la ville matin et soir pour veiller au respect des consignes de sécurité et appeler les gens à se protéger en restant chez eux et en respectant les mesures mises en place par l’Etat.

Ces bénévoles œuvrent aussi à décontaminer les administrations, à placer des lignes de distanciation entre les citoyens et à nettoyer les rues.

Munis de leur matériel et respectant eux aussi les consignes, ils sont aussi les anges gardiens des plus fragiles et des plus démunis. Ils lancent des collectes, font les courses pour les plus vieux et décontaminent leurs maisons et les quartiers de la ville.

Leur initiative, très largement saluée sur la toile, a été à l’origine d’autres mouvements de solidarité aussi à Djerba, à Moknine et dans d’autres villes du pays.

M.B.Z