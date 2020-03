Le ministère des Affaires étrangères assure la continuité du service diplomatique et consulaire

Dans le cadre des mesures annoncées par le chef du gouvernement et par le président de la République pour faire face à la propagation du Covid-19, le ministère des Affaires étrangères a publié ce dimanche 22 mars un communique pour annoncer les nouvelles procédures exceptionnelles.

Le ministère a insisté sur la continuité du dispositif diplomatique et consulaire et la permanence du travail dans l'administration centrale, à partir du lundi 23 mars 2020 selon les procédures exceptionnelles suivantes :

Assurer le travail mi-temps au ministère de 8h jusqu’à 13h.

Assurer la présence d'un nombre limité du personnel.

Pour le Cabinet : La présence du chef de Cabinet et de trois attachés, un attaché au Cabinet du ministre, trois officiers, un concierge, un réceptionniste et un employé au bureau de contrôle.

Secrétariat général et gestion générale des intérêts communs : présence limitée au secrétaire général, du directeur général et des directeurs des affaires administratives et financières et de cinq agents administratifs et financiers.

Administration générale : seront présents les directeurs généraux, deux directeurs, trois directeurs adjoints et trois diplomates, dans chaque administration publique, avec l'aide d’un secrétaire et d’un assistant au bureau de contrôle.

Assurer la présence du directeur général de l'informatique avec trois agents, le directeur des protocoles, le directeur de la diplomatie publique et de l'information, le directeur de communication, avec deux assistants chargés de la mise en œuvre de chaque département, et le directeur de l'unité de prévention et de sécurité avec cinq agents.

Le ministère va par ailleurs concentrer une cellule de crise permanente au sein du ministère travaillant par équipes sur une période de 24 heures, afin de sécuriser la réception des appels et du courrier des ministères et des missions diplomatiques et consulaires à l'étranger et des ambassades accréditées en Tunisie.

R.A