La Poste annonce ses services maintenus lors du confinement général

La poste a annoncé, dans un communiqué publié ce dimanche 22 mars 2020, que les bureaux de poste restent ouverts du lundi au vendredi de neuf heures du matin (9h00) à une heure de l'après-midi (13h00) afin d’assurer les services financiers nécessaires (comme le paiement des salaires) en tenant compte des spécificités de chaque région.

En ce qui concerne les centres de distribution, les opérations de distribution postale se limitent à la correspondance télégraphique, au courrier express, à la correspondance enregistrée et à la correspondance adressée aux ministères de la Santé, de l'Intérieur, de la Défense et du Commerce et à la correspondance adressée aux organismes officiels et aux autorités régionales et centrales.

La poste continuera à assurer la livraison du courrier recommandé et des colis se trouvant dans les bureaux de poste et agences spécialisées dans des guichets dédiés et par les agents de distribution.

Quant aux administrations centrales et régionales, elles fonctionneront avec un système de permanence.

D’après communiqué