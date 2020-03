Le ministère de lEnseignement supérieur détaille les mesures de confinement

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rendu public un communiqué, ce dimanche 22 mars 2020, pour donner les détails des mesures de confinement qui entrent en vigueur à partir d’aujourd’hui.

Le ministère indique que le travail au sein du ministère et de toutes les institutions qui lui sont affiliées sera limité au versement des salaires et des bourses universitaires, la garde des sièges officiels, les affaires estudiantines, l’hébergement et la restauration dans certains restaurants et foyers universitaires qui pourront être mis à la disposition du ministère de la Santé.

Le même communiqué ajoute que le service internet et l’enseignement à distance ainsi que le transport des agents seront maintenus.

Le ministère note que cette liste peut être révisée en cas de besoin.

S.H