Covid-19 - Ben Jemâa Motors : de nouvelles dispositions pour prémunir clients et employés

Interagissant avec les efforts du gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19, Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, a annoncé, ce mardi 17 mars 2020, de nouvelles dispositions.

Ainsi, le concessionnaire a renforcé ses pratiques avec l’adoption de règles d’hygiène encore plus strictes et ceci pour préserver la santé de ses clients et de ses employés. Au menu, du gel hydro-alcoolique mis à la disposition des clients et du personnel, une désinfection régulière de toutes des surfaces, la suspension momentanée des tests-drive et l’obligation de port de gants à usage unique lors de toute manipulation des véhicules.

En outre, Ben Jemâa Motors annonce l’aménagement des horaires de travail, à partir de ce jour et jusqu’à nouvel ordre et ceci comme suit : administration et service après-vente de 8h à 14h30 et service commercial de 8h à 15h30.

I.N