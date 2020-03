Mesures exceptionnelles face à la situation exceptionnelle concernant le Covid -19

Face à la situation exceptionnelle actuelle, et dans le cadre des mesures de prévention et de limitation de la transmission d’éventuelles contagions, l’UIB a pris l’initiative de mettre en place plusieurs mesures afin d’accompagner ses clients dans cette période et les aider à effectuer leurs opérations bancaires courantes à distance et leur éviter ainsi de se déplacer en agence :

- Suppression des commissions de retrait par cartes sur les GAB des autres Banques.

- Adaptation des plafonds de retraits et de paiements des cartes bancaires.

- Mise en place d’alertes par SMS en temps réel de réception de pensions de retraites

pour tous les clients Seniors, afin de leur éviter d’attendre en agence.

- Création de cartes bancaires pour tous les clients Seniors, afin de leur permettre de retirer leurs pensions sur tous les GAB sans frais.

- Communication de sensibilisation par SMS à tous les clients sur les utilisations des cartes bancaires pour les opérations de retraits et de paiements et des moyens de banque à distance via Internet et Smartphone pour toutes les opérations bancaires courantes (Consultation de solde, Virements, Commande de chéquiers, etc.)

Communiqué