Covid-19 : pour éviter lencombrement, à Kerker, les retraités recevront leurs pensions chez eux

Les bureaux de poste ont été pris d’assaut ce mardi matin 17 mars 2020, les retraités voulant récupérer, comme à l'accoutumée leur pensions. Partout à travers le pays, des attroupements ont été constatés, en contradiction avec les appels du gouvernement et du ministère de la Santé quant à la prévention contre le covid-19. Des photos circulant sur Facebook faisant foi.

Il faut dire que c’est un peu logique, vu la panique et la tension qu’on ressent et les Tunisiens obsédés par l’accumulation de provisions chez eux, malgré les messages des autorités sur une continuité d’approvisionnement. Les retraités comme tout autre Tunisien, veulent avoir sous la main des ressources financières et éventuellement faire des courses, au cas où.

C’est dans ce cadre que la municipalité de Kerker (gouvernorat de Mahdia) est sortie du lot. En effet, et pour prémunir les personnes âgées des risques du covid-19, le maire informe les retraités qu’en coopération avec la poste, les pensions leur seront remises en mains propres chez eux, sans avoir à se déplacer.

Une belle initiative à saluer en ce moment délicat.

