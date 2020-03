Ariana : Fermeture des salles de fêtes et interdiction des marchés hebdomadaires

Le gouverneur de l’Ariana, Samir Abdeljawad a annoncé, dans un communiqué publié lundi 16 mars 2020, un ensemble de mesures prises après la réunion de la cellule de crise tenue le jour même.

Quinze mesures ont été annoncées telle que l’obligation stricte de l’auto-isolement et des mesures dissuasives vont être prises en cas de non-respect selon ce communiqué. Le gouverneur a interdit aussi les évènements dans les lieux publics et les rassemblements dans les maisons de jeunes et dans les salles de sport.

Parmi ces mesures aussi, la fermeture de tous les cafés, des restaurants à partir de 16h jusqu’à 4h du matin, la fermeture des salles de jeux, l’interdiction des marchés hebdomadaires, la fermeture des hammams et des douches publiques et privées, la fermeture des salles de fêtes publiques et privées. En ce qui concerne les cérémonies de mariage et des obsèques la municipalité a réclamé des mesures bien spécifiques pour éviter les rassemblements.

Le gel désinfectant doit être fourni dans tous les espaces commerciaux qui doivent assurer la protection de leurs employés, d’après ce communiqué qui a fait aussi appel à la stérilisation des moyens de transport.

En ce qui concerne les intox qui circulent depuis l’annonce de la propagation du virus Covid-19, le gouvernorat a prévu des mesures de dissuasion légales pour faire face aux Fake news, d’autres sanctions vont être appliquées contre ceux qui ne respectent pas les règles.

Ces mesures ont été prises après le recensement de 5 cas atteints par le Covid-19 dont 3 cas importés, alors que 35 personnes ont été placées en auto-isolement dans le gouvernorat de l’Ariana.

R.A