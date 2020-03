Covid-19 : Hichem Ben Ahmed appelle à la libération des personnes placées en détention

Le député Tahya Tounes, Hichem Ben Ahmed a appelé, ce lundi 16 mars 2020, la ministre de la Justice Thouraya Jeribi à libérer les personnes placées en détention et qui ne représentent pas un danger sur la collectivité nationale.

« En revenant sur les décisions audacieuse de la ministre de la Justice et qui concernent la fermeture des tribunaux, nous vous remercions pour ce pas qui sera suivi par d’autres pour préserver nos services publics et ceux qui y travaillent. Nous devons valoriser les efforts déployés par le gouvernement pour faire face à cette conjoncture difficile, mais je vous appelle madame la ministre à étudier davantage cette décision et la consolider avec d’autres mesures pour garantir les droits d’une catégorie de Tunisiens dont les prisonniers qui ne représentent pas un danger pour la collectivité et n’ont pas commis de graves crimes comme des crimes terroristes, des meurtres, des viols, etc. et en particuliers ceux arrêtés et qui attendent leurs auditions ou une décision de libération», a expliqué M. Ben Ahmed.

Et d’ajouter : « Tout accusé est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Ne serait-il pas plus adéquat de les libérer avec garantie de ne pas quitter leur domicile, pour prévenir de ce qui peut leur arriver en prison».

S’adressant au chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, l’élu a réclamé « une plus grande inclusion dans le traitement de cette situation et que les mesures et décisions adoptées soient globales et équitables pour contenir ce fléau et réduire ses effets ».

Il a espéré que la grâce présidentielle pour la Fête de l’indépendance va concerner le plus grand nombre de prisonniers à qui il ne reste que quelques mois pour achever leur peine, toujours dans cette optique de prémunir la population carcérale du Covid-19.

I.N