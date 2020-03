BN interagit positivement avec la FIJ et le SNJT et emploie ses journalistes à distance

Faut-il en informer nos lecteurs et leur dire que les journalistes de Business News travaillent à distance depuis le vendredi 13 mars ? La réponse est oui, notamment après l’annonce des mesures préventives de l’Etat relatives au Coronavirus (Covid-19) et des recommandations de la Fédération internationale des journalistes et du Syndicat national des journalistes tunisiens, invitant les sociétés de presse à entreprendre des mesures d’urgence pour protéger les journalistes.

Concernant les mesures relatives à la presse écrite, Business News s’est immédiatement plié aux recommandations des instantes professionnelles et a recommandé à ses journalistes de travailler à distance pour ceux qui le désirent ou ceux susceptibles de prendre le transport en commun et d’attraper le virus, et ce depuis le vendredi 13 mars. Aujourd’hui lundi 16 mars 2020, on ne compte que deux journalistes dans la salle de rédaction. La réunion hebdomadaire des journalistes a été annulée. Deux rédacteurs en chef devaient partir en mission à l’étranger et ont dû reporter leur déplacement.

S’il est vrai que les journalistes de Business News sont rôdés au travail à distance depuis des années, c’est le cas des permanences du soir et du week-end, il n’en demeure pas moins que la généralisation sur l’ensemble de la journée est assez complexe à gérer, sans qu’il y ait d’incidence sur la qualité finale.

Maintenant que les directions de sociétés de presse ont paré au plus urgent, le SNJT devrait poursuivre son lobbying afin d’assurer la continuité d’un tel dispositif.

Il y a d’abord l’aspect législatif qui ne prévoit pas le travail à distance. Sans encadrement pour réguler le volume horaire, les absences, les retards, les moyens de communication avec la hiérarchie, les assurances, la révision de certains avantages en nature (prime de transport et tickets restaurant)… il pourrait y avoir des différends et des ratages. Le SNJT devrait également réfléchir sérieusement, en coordination avec la Fédération des directeurs de journaux, à équiper les journalistes de matériels mobiles (ordinateurs portables notamment) et des modems 4G pour ceux qui n’ont pas de connexion à domicile. Autant de points à l’ordre du jour pour assurer les 45 jours (minimum) de confinement qui pourraient être annoncés prochainement en fonction de l’évolution de la propagation du Covid 19.

N.B