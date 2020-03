Création dune cellule découte conjointe entre lUtica et le ministère des Finances

Le ministre des Finances, Nizar Yaiche a rencontré ce lundi 16 mars 2020, des membres du Bureau exécutif de l’Utica dont le président de la centrale patronale, Samir Majoul.

La réunion a examiné les efforts déployés pour empêcher la propagation du Covid-19 et les solutions proposées pour réduire ses répercussions sur l'activité économique.

Au cours de la réunion des solutions immédiates et à moyen terme ont été passées en revue pour soutenir le secteur économique qui traverse des difficultés dues au contexte sanitaire particulier.

Il a ainsi été décidé de créer une cellule d'écoute entre le ministère des Finances et l’Utica, qui fonctionnera en permanence, gardera ses réunions ouvertes et sera chargée de travailler sur 3 niveaux. D’abord apporter des solutions urgentes aux problèmes rencontrés par les institutions dans divers secteurs économiques au cours de la période actuelle. Ensuite maitriser les grandes tendances au niveau de la stimulation des investissements, améliorer le climat des affaires et faciliter les mesures dans les domaines fiscal et douanier et enfin cette cellule aura la charge de soumettre un ensemble de propositions pour développer des mécanismes de financement des investissements.

M.B.Z