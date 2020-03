Ministère de la Justice : des précautions étendues aux prisons contre le Covid-19

Le ministère de la Justice a annoncé, ce lundi 16 mars 2020, une série de mesures de précaution dans les prisons dans le cadre de son intransigeance sur la sécurité des agents et des cadres des unités pénitentiaires et des détenus et ce, conformément aux mesures de prévention et de vigilance pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Le ministère de la Justice fait part, dans un communiqué, de sa décision d’intensifier la stérilisation de tous les espaces et établissements pénitentiaires ainsi que les moyens de transports, périodiquement et régulièrement, tout en fournissant les équipements nécessaires.

Il a également décidé d'interdire les visites directes jusqu'à nouvel ordre, réduire le nombre de visites indirectes à une fois par semaine pour maintenir le renforcement des liens familiaux.

Il a aussi décidé d’entamer l’instauration des espaces d’isolement dédiés aux nouveaux détenus afin d’éviter tout contact avec les autres détenus durant la période d’observation. Le but étant de préserver la santé de tous ceux qui se trouvent dans les unités pénitentiaires.

D’autres mesures annoncées par le ministère portent sur la nécessité d’engager toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des agents et des cadres qui travaillent dans les différentes unités pénitentiaires du pays.

Par ailleurs, le ministère de la Justice a mis en exergue la nécessité de respecter toutes les mesures prises en appelant les agents à sensibiliser les détenus sur les règles d’hygiène et les gestes préventifs.

I.M