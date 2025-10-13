Al Sissi à Trump : vous méritez le prix Nobel de la paix !

L’envoyé américain Steve Witkoff a déclaré que le président Donald Trump devrait se rendre en Égypte la semaine prochaine, à l’invitation du président égyptien Abdel Fattah Al Sissi, après la signature d’un accord concernant Gaza.

« Le président est vraiment ravi à l’idée de venir en Égypte, et il est prévu qu’il vienne la semaine prochaine », a affirmé Witkoff lors d’une rencontre avec Al Sissi, dont une vidéo a été publiée par la présidence égyptienne.

Depuis Washington, Donald Trump a indiqué qu’il « essaiera » de se rendre en Égypte pour la cérémonie liée à la signature de l’accord.

De son côté, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a déclaré, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue américain, que ce dernier « mérite le prix Nobel de la paix » pour ses efforts en faveur de la conclusion d’un cessez-le-feu à Gaza.

Selon un communiqué de la présidence égyptienne, Al Sissi a invité Trump à « participer à la cérémonie qui se tiendra en Égypte pour célébrer l’accord de cessez-le-feu sur Gaza, dont seule la première phase a été approuvée lors des négociations à Charm el-Cheikh ». Le chef d’État a également « souligné la nécessité d’avancer vers la mise en œuvre de l’accord dans toutes ses étapes ».





