lundi 13 octobre 2025
International
Israël et le Hamas parviennent à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza sous pression de Trump
09/10/2025 | 08:15
Israël et le Hamas parviennent à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza sous pression de Trump
Israël et le Hamas sont parvenus jeudi à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages après de fortes pressions du président américain Donald Trump, une étape majeure visant à mettre fin à deux ans de guerre destructrice dans le territoire palestinien.

Selon une source palestinienne proche du dossier à l'AFP, l'accord sera signé jeudi en Egypte après quatre jours de négociations-marathon indirectes entre les belligérants dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh ayant impliqué plusieurs acteurs internationaux dont les Etats-Unis.

L'heure de son entrée en vigueur sera annoncée le même jour et les otages vivants, enlevés lors d'une attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, seront alors libérés "en fonction des conditions sur le terrain" à Gaza, a indiqué une source du mouvement islamiste palestinien.

Évoquant "un grand jour pour Israël", le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit réunir dans la journée son cabinet pour "ratifier l'accord et rapatrier tous nos précieux otages". Ses ministres de l'extrême droite ont jusque-là refusé de cesser l'offensive à Gaza avant la destruction du Hamas.

Lancée en riposte à l'attaque du 7-Octobre l'offensive israélienne dans le territoire palestinien assiégé a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué un désastre humanitaire. Jeudi, la Défense civile locale a fait état de la poursuite des frappes israéliennes dans la bande de Gaza.

M. Trump s'est dit "fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase" de son plan. "Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes (de Gaza) jusqu'à la ligne convenue, les premières étapes en vue d'une paix solide et durable."

Il a estimé sur Fox News que les otages seraient "de retour lundi", y compris "les corps des (otages) morts". Avant l'annonce de l'accord, Donald Trump a annoncé une possible visite au Moyen-Orient en fin de semaine.

Sur les 251 personnes enlevées durant l'attaque du 7-Octobre, 47 sont toujours otages à Gaza dont au moins 25 sont mortes selon l'armée.

 

 Redéploiement israélien 

Dans le cadre de l'accord, l'armée israélienne a annoncé se préparer à redéployer ses troupes dans la bande de Gaza, dont elle contrôle environ 75%.

Selon un responsable palestinien au fait des négociations, les otages vivants seront libérés contre près de 2.000 prisonniers palestiniens détenus par Israël, "simultanément à des retraits israéliens spécifiques (de Gaza) et une entrée de (davantage) d'aides humanitaires" dans le territoire palestinien. Il n'a pas mentionné les otages morts.

Dans un communiqué, le Hamas a annoncé être parvenu à un accord qui "prévoit la fin de la guerre à Gaza, le retrait israélienne du territoire, la libération (des otages) et l'entrée des aides humanitaires".

Le mouvement appelle M. Trump et "les pays garants de l'accord à ne pas permettre à (Israël) de se dérober ou de tergiverser dans la mise en oeuvre de ce qui a été convenu".

Après l'annonce, une vague de joie mêlée d'appréhension a déferlé sur Al-Mawassi, secteur du sud de la bande de Gaza où s'entassent des dizaines de milliers de déplacés.

"Je suis vraiment heureux que la guerre prenne fin, mais en même temps, j'ai peur retour aux hostilités comme lors des (deux) précédentes trêves. Cette fois, j'espère que le cauchemar prendra fin", a indiqué Tareq al-Farra à l'AFP.

 

 Deux précédentes trêves 

Le plan Trump annoncé le 29 septembre prévoit un cessez-le-feu, un échange des otages enlevés le 7 octobre 2023 contre des prisonniers palestiniens retenus par Israël, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du Hamas.

Le Hamas a accepté de libérer les otages, mais a aussi réclamé le retrait total israélien de Gaza. Il n'a pas mentionné son propre désarmement, point clé de la proposition.

M. Netanyahu a, lui, souligné que son armée resterait dans la majeure partie de Gaza et répété que le Hamas devait être désarmé.

Deux précédentes trêves en novembre 2023 et début 2025 avaient permis le retour d'otages ou de corps de captifs en échange de prisonniers palestiniens, avant de s'effondrer.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 sont toujours otages à Gaza dont au moins 25 sont mortes selon l'armée.

En riposte, Israël a lancé une campagne militaire qui a dévasté le territoire, et fait selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 67.183 morts, en majorité des civils.

L'ONU a déclaré l'état de famine dans une partie de Gaza et ses enquêteurs affirment qu'Israël y commet un génocide. Des affirmations rejetées par Israël.

 

© Agence France-Presse

Commentaires
Commentaires (28)
Citoyen
Marche de dupes, piège à cons
a posté le 09-10-2025 à 22:33
échange prisonniers contre otage avec un simili cessez le feu,le temps de permettre à Trump d'exiger son prix Nobel de la paix.une fois obtenu, le génocide malheureusement reprendra pour permettre de vider gaza de ses habitants en les massacrant ou en les chassant de leur terre pour permettre l'édification de la rivièra pour milliardaires prévue par Trump sur les ruines de gaza et les cadavres de ses habitants en joint venture israélo- américain avec des fonds des pays du golfe.
Répondre
SEB
Qui prend ce plan au sérieux ?
a posté le 09-10-2025 à 20:43
Pourquoi le Hamas devrait-il renoncer aux armes ? Tout Etat a le droit de se défendre, et le Hamas est le dernier parti élu en Palestine.
Répondre
HAA
Je ne rigole pas.
a posté le 09-10-2025 à 20:40
Le Hamas est censé livrer les otages (son seul atout) et ensuite l'armée israélienne se retirera.
C'est exactement le contraire qui se produira : quiconque ne pourra pas courir assez vite sera abattu. Et comme il n'y a pas d'issue possible à la prison à ciel ouvert de Gaza, Netanyahou achèvera le G'?NOCIDE.
Le monde a vu que Netanyahou n'est PAS digne de confiance, tout comme Trump, qui est prêt à marcher sur des cadavres pour une bonne affaire.
Répondre
*****
Malheureusement
a posté le 09-10-2025 à 20:31
Ils voulaient juste gagner du temps le bombardement recommençait à Gaza vers 18h00. Wled chhibar
Répondre
HEDI
l'entité génocidaire ne doit-elle pas rendre des comptes !.. Personne n'en parle !
a posté le 09-10-2025 à 19:55
Les génocidaires veulent reprendre les otages et reprendre de plus belles leur sale besogne.... Les palestiniens n'ont pas trop le choix mais les jours vont nous montrer la suite.....
Répondre
BI
et la haine
a posté le 09-10-2025 à 19:43
Comme si la haine des enfants palestiniens né du génocide et des atrocités commise par les israélien aller disparaître par magie, il n'y aura aucune paix sans que les auteurs des horreurs du 07/10 et du génocide ne soient condamner. Et que les palestiniens retrouvent leurs terres que l'occident et les extrémistes sionistes ont volés.
Répondre
TAHAR
Ce plan de paix n'est rien d'autre qu'une arnaque pour effacer les rêves d'un état Palestinien indépendant
a posté le 09-10-2025 à 19:36
Ce n'est pas un cessez-le-feu mais un cessez le genocide encouragé et supporté par l'occident avide et impérialiste.
Répondre
SI
L' armée bonbarde les emfants et les femmes encore Gaza aujourd'hui
a posté le 09-10-2025 à 19:32
Le programme d'éradication de l'identité et du territoire palestinien suit son court sous les hospices et complicités des dirigeants occidentaux et arabes...
Et n´oubions jamais que Tony Blair et Trump- plus sionistes tu meurs
Répondre
ali
@SI
a posté le à 20:51
Tony Blair et Trump sont sionistes ?Pour être sioniste il faut d'abord être juif.Ce qui n'est pas le cas Trump ni pour Blair
Répondre
SED
Des monstres quoi.
a posté le 09-10-2025 à 19:26
Le 7 OCTOBRE le jour où l'armée la plus morale du monde a préféré assassiner ses propres citoyens que les voir pris en otage ( doctrine Hannibal)
Israël n'est qu'une base militaire américaine sioniste pour contrôler le pétrole et Gaz du Moyen Orient et les richesses de l'Afrique. Des monstres quoi.
Répondre
TRE
Rien que des hypocrites génocidaires
a posté le 09-10-2025 à 19:21
Si Trump et les occidentaux avaient arrêté de livrer des armes à Israël, le massacre des gazaouis seraient terminés depuis longtemps.

Qui va y croire
Répondre
VOILA
Les sionistes ne respectent aucun accord
a posté le 09-10-2025 à 19:13
l'exemple phare est l'accord d'Oslo ,apres avoir tuer Isaak Rabine.

Pour la reconstruction il faudra acheter du ciment sioniste, des engins sionistes, dirigé par des entreprises sionistes... Sous mandat sioniste avec l´argent des arabes (Surtout les porcs du Golfe) et ca sera un vrai programme économique lucratif pour les sionistes .

Il ne s'agit pas de paix, je vous en prie, mais d'un abandon total et définitif du droit international ! En soutenant ce plan, nous mettons fin aux efforts diplomatiques entrepris en 1945. Mais nous n'aurons pas à le regretter longtemps, car la conséquence directe sera la nucléarisation totale des nations'?' Que pourrait-il bien se passer ?
Répondre
ali
@VOILA
a posté le à 21:02
L'exemple de l'Iran montre que les pays arabes ne seront jamais détenteur de l'arme atomique.Israel sera le gendarme en orient et attaquera avec l'aide des américains tout pays arabe qui chercherait à s'en doter.Meme la Russie et la Chine sont opposés .
Répondre
******
ALI LE MAROCAIN A SEPT T'?TES
a posté le à 21:09
Non, un sioniste n'est pas obligatoirement juif, bien que le mouvement sioniste soit né d'un désir d'autodétermination du peuple juif et que beaucoup de sionistes soient juifs. Le sionisme est un mouvement politique nationaliste qui prône la création d'un '?tat juif en Palestine (la Terre d'Israël). Le mouvement a des courants divers, y compris des juifs qui ne sont pas sionistes et des personnes, juives ou non, qui soutiennent le sionisme.
Répondre
CHK
Trump est un vrai sioniste et criminel ou trop naïf
a posté le 09-10-2025 à 19:03
Dès que tous les otages seront libérés Netanyahu va reprendre le massacre pour finir son oeuvre de nettoyage de Gaza. C'est un plan de dupes, ça me rend triste.
Répondre
AN
Pas de confiance à tout sioniste occidental
a posté le 09-10-2025 à 18:59
La confiance des israeliens brisée par les actions du hamas...
Faut en avoir dans le gilet quand même...
Si on accepte cette farce, alors quid de la confiance des palestiniens envers les israeliens après presque 80 ans d'exactions et un génocide en cours ?
Toujours les mêmes victimaires et suprémacistes. Je suis le peuple élu alors j'ai tous les droits .
Ras le bol de ces voyous !
Répondre
PRO
Impossible de résumer mieux la situation.
a posté le 09-10-2025 à 18:37
La seule communauté au monde qui arrive à pleurer tout en commentant un génocide. Tellement qu'ils se servent de l'Antisémitisme, et du terrorismes, pour un oui ou pour un non qu'ils ons banaliser ces mots ( a trops crier au loup personne ne croit plus à tout ça). « Peur de tout, honte de rien, droit à tout »"C'est tout simplement ce qu'on appelle 'dire les choses comme il faut'. Impossible de résumer mieux la situation. Ils s'approprient des terres, ils s'approprient des termes, ils s'approprient des mots !! .

Ni raciste ni antisémite, faut absolument faire la part des choses, antisioniste n'est pas antisémite !!!
« pour savoir qui vous dirige vraiment, il suffit de regarder ceux que vous ne pouvez pas critiquer » Kevin Alfred Strom.

C'est incroyable à quel point ils veulent faire croire qu'ils sont les seuls déportés dans l'histoire ! Il y a des mots clés bien travaillés qu'ils veulent garder exclusivement !. La carte joker de la shoah n'est plus possible à entendre aujourd'hui, quand Israël fait subir autant d'horreur à d'autres alors qu'ils ont eu dans l'histoire subi autant de haine. Tous les crimes se valent !! Aucun crime n'est plus grave qu'un autre !! ,ils n'ont plus de limites et la mémoire courte. Honte à eux !!

Ils pensent dupés les gens par leurs mensonges leurs lâcheté leurs traîtrise et leurs crimes mais ils se dupent seul et ils se consument eux même comme le feu qui consume le bois, l'injustice ne triomphera jamais la vérité sera rétabli et les bourreaux d'aujourd'hui seront les vaincus de Demain.

Voilà la malhonnêteté intellectuelle, l'escroquerie malsaine, la malfaisance de ces individus. Mon Dieu, ils sont fous. Et dire que des cancres suivent bêtement ces individus là sans même se remettre en question. Je suis estomaqué.
Répondre
ali
@PRO
a posté le à 21:10
Les juifs n'ont jamais été les seuls déportés de la planète et les Palestine ne sont pas les seuls à avoir perdu leur pays.Rien qu'en Europe des opolations comme celles des allemands des sudetes et de Konigsbourg ont perdu leur pays en 1945.Les juifs par contre sont parmi les populations sur terre qui ont subi leur pays plus d'exactions et de massacres partout sur la planète
Répondre
FALLAG
Aucune confiance envers les sionistes
a posté le 09-10-2025 à 18:32
Aucune confiance envers Le régime terroriste sioniste malgré l'engagement pour l'accord de la résistance Palestinienne ces génocidaires continuent de bombarder et massacrer !!!
Répondre
SAHLI
Man'?uvres Politiques et Surenchère Guerrière
a posté le 09-10-2025 à 18:27
Malgré l'accord de cessez-le-feu signé entre le Hamas et Israël, le diable est dans les détails, motivé par la colère et la haine. L'élément le plus préoccupant est le soutien massif de l'opinion publique israélienne à la poursuite de la guerre (le génocide), même après le retour de tous les otages. Basé sur la seule option militaire, ce consensus national rend impossible l'adoption d'un plan de paix des braves viable dans la durée.
Répondre
Soltan
Dingue
a posté le 09-10-2025 à 17:33
Une fois le NOBEL en poche, tout reviendra comme avant, voir même pire.
Répondre
stuc
quelle garantie?
a posté le 09-10-2025 à 14:14
qui (pays ou institutions y compris l onu ) peut se targuer d assurer que les israeliens ne violeront pas une troisieme fois la treve ? israel est un etat voyou protege par l occident et leur frere aine les usa !quant a certains pays arabes (suivez mon regard),ils n en ont rien a cirer tant que les usa leur garantissent la securite ,moyenant des milliards ,of course !!
Répondre
Larry
@stuc
a posté le à 15:52
Et qui peut se targuer d'assurer que les combattants du hamas ne violeront pas la trêve avec des attaques terroristes ?...
Répondre
ali
@stuc
a posté le à 15:29
Celà m'étonnerait beaucoup que l'Amerique se fasse payer par les pays arabes qu'elle protège!Elle n'avait jamais demandé à l'Europe qu'elle protégeait avant que n'arrive Trump!De la même façon pour Taïwan,le Japon et la Corée du Sud !Le Qatar qu'on pensait protégé pas le US a été bombardé par Israël
Répondre
HatemC
Ce n'est pas la paix, c'est une usurpation
a posté le 09-10-2025 à 14:09
Sous la pression de Donald Trump, Israël et le Hamas concluent un accord de trêve incluant un échange de prisonniers et la libération des otages. Mais cette entente soulève une question cruciale : qui parle réellement au nom des Palestiniens ?

Un mouvement armé, le Hamas, récolte les honneurs de négocier "au nom" des Palestiniens, alors qu'il les divise, les opprime et confisque leur voix.

ce n'est pas un accord de paix ' c'est une imposture politique.

Cet accord aurait dû être conclu entre Israël et des représentants palestiniens légitimes, porteurs d'un mandat national et non d'un fusil.
Or, c'est le Hamas, organisation militarisée et autoritaire, qui se retrouve à récolter les honneurs diplomatiques et à parlementer au nom d'un peuple qu'il tient sous sa botte.

Les Palestiniens restent prisonniers d'un double étau : l'occupation israélienne et la confiscation de leur cause par une milice.

Le jour où Israël signera un accord non pas avec le Hamas, mais avec des représentants palestiniens unifiés, élus et libres, ce jour-là seulement, on pourra parler d'espoir.
D'ici là, ce n'est pas la paix qu'on célèbre - C'EST LA CONFUSION.

Un élément historique fondamental mais souvent occulté.
Le Hamas, loin d'être une création spontanée de la résistance palestinienne, a été encouragé et instrumentalisé à ses débuts par Israël pour affaiblir l'OLP et Yasser Arafat, qui portaient alors un projet national palestinien unifié et laïc.
Répondre
Astérix
Il est des personnes...
a posté le 09-10-2025 à 12:33
Qui ne rêvent que d'une seule chose: que le plan de paix ne soit pas signé. Que ces personnes soient rassurées : il sera signé quoiqu'ils fassent. Wil fehim yifhim.
Répondre
The Mirror
Demain vendredi 10 octobre 2025, l'accord de paix à Gaza jeté à la poubelle
a posté le 09-10-2025 à 12:10
C'est un secret pour personne, Donald Trump est complice dans le génocide perpétré à Gaza.

Demain à Stockholm, sera prononcé le nom du gagnant du prix Nobel de la paix 2025.

Deux scénarios se présentent;

- Trump n'aura pas ce prix, il sera furieux et il continuera le génocide à Gaza
- Trump aura ce prix, il n'aura plus rien à gagner avec la paix à Gaza et il poursuivra le génocide à Gaza.
Répondre
Ali
Fin des Briquets explosifs
a posté le 09-10-2025 à 08:54
Et Fin du tourisme humanitaire.
Répondre
