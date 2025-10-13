alexametrics
lundi 13 octobre 2025
France - Macron nommera un nouveau Premier ministre dici 48 heures
08/10/2025 | 21:58
Photo : Jean-Christophe Verhaegen / Pool / AFP
Lecture Zen

Emmanuel Macron « nommera un Premier ministre d’ici 48 heures » sur la base des conclusions des négociations menées par le démissionnaire Sébastien Lecornu, a annoncé mercredi soir 8 octobre 2025 la présidence.

« Le président de la République remercie Sébastien Lecornu pour le travail mené ces 48 dernières heures », a indiqué l’Élysée à l’AFP.

« Il a pris connaissance des conclusions de ce dernier : majorité de députés contre la dissolution, existence d’une plateforme de stabilité, chemin possible pour adopter un budget d’ici le 31 décembre », a ajouté l’entourage d’Emmanuel Macron.

Un proche du chef de l’État n’exclut pas que le gouvernement soit également connu d’ici vendredi soir, sans toutefois de certitude.

Jeudi soir, Emmanuel Macron présidera la cérémonie d’entrée au Panthéon de Robert Badinter.

Sébastien Lecornu a déclaré mercredi soir au 20 heures de France 2 qu’un projet de budget pour 2026 était prêt à être présenté en Conseil des ministres par le futur gouvernement lundi, date butoir pour espérer son adoption par le Parlement d’ici le 31 décembre.

 

 

© Agence France-Presse

France - Après la démission de Lecornu, Macron cherche une sortie de crise France - Sébastien Lecornu nommé Premier ministre, perçu comme un « bon soldat »
08/10/2025 | 21:58
Commentaires
Commentaires (4)
Wissem
Journal tunisien ou français ?
a posté le 09-10-2025 à 06:02
Mais en quoi cette information peut bien nous intéresser ? Vous êtes un journal tunisien ou un journal français ?
Répondre
Gg
D'accord avec vous!
a posté le à 11:49
.
Répondre
Gg
Déni de démocratie
a posté le 09-10-2025 à 06:00
Après la dissolution ratée, il y a eu des élections législatives en deux tours.
Sans les magouilles de "l'arc républicain" le RN avait gagné avec une majorité absolue.
Mais nos grands démocrates en ont décidé autrement, et depuis c'est le chaos politique et économique.
Merci Macron!
Répondre
ali
@Gg
a posté le à 18:36
Quelle magouille?Vous voulez dire qu'il y a des tricheries dans les urnes?!!C'est du n'importe quoi!Il y avait eu un barrage républicain sous forme d'alliance et c'est tout à fait légal.De toutes les façons le FN aura du mal à avoir la majorité aux législatives et même aux prochaines présidentielles il aura du mal parce qu'il va sortir premier au premier tour et s,effondrera au second tour.Tout simplement parce que les français auront peur de l'aventure
Répondre
