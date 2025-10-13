France - Macron nommera un nouveau Premier ministre dici 48 heures

Emmanuel Macron « nommera un Premier ministre d’ici 48 heures » sur la base des conclusions des négociations menées par le démissionnaire Sébastien Lecornu, a annoncé mercredi soir 8 octobre 2025 la présidence.

« Le président de la République remercie Sébastien Lecornu pour le travail mené ces 48 dernières heures », a indiqué l’Élysée à l’AFP.

« Il a pris connaissance des conclusions de ce dernier : majorité de députés contre la dissolution, existence d’une plateforme de stabilité, chemin possible pour adopter un budget d’ici le 31 décembre », a ajouté l’entourage d’Emmanuel Macron.

Un proche du chef de l’État n’exclut pas que le gouvernement soit également connu d’ici vendredi soir, sans toutefois de certitude.

Jeudi soir, Emmanuel Macron présidera la cérémonie d’entrée au Panthéon de Robert Badinter.

Sébastien Lecornu a déclaré mercredi soir au 20 heures de France 2 qu’un projet de budget pour 2026 était prêt à être présenté en Conseil des ministres par le futur gouvernement lundi, date butoir pour espérer son adoption par le Parlement d’ici le 31 décembre.

