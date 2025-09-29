Trump annonce de nouveaux droits de douane, dont 100% pour les médicaments

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 100% pour les médicaments et touchant également les camions et les meubles produits hors des Etats-Unis.

A partir du 1er octobre, "nous appliquerons une taxe de 100% sur tout produit pharmaceutique de marque ou breveté, sauf si une entreprise CONSTRUIT son usine pharmaceutique en Amérique", a écrit le milliardaire républicain sur sa plateforme Truth Social.

Si la définition de ces médicaments "reste floue", souligne Michael Wan, économiste pour la banque japonaise MUFG à Singapour, "nous partons du principe que cela n'inclura pas les médicaments génériques expédiés par des pays comme l'Inde, qui pourrait donc être épargnée par ces annonces".

L'Australie qui a exporté des produits pharmaceutiques d'une valeur estimée à 1,35 milliard de dollars vers les États-Unis en 2024, a vivement réagi à la décision américaine. "Nous achetons beaucoup plus de produits pharmaceutiques des États-Unis que ce qu'ils achètent chez nous... Ce n'est pas dans l'intérêt des consommateurs américains d'imposer un prix plus élevé sur l'exportation de l'Australie vers l'Amérique", a dit vendredi le ministre australien de la Santé, Mark Butler.

Dans une publication distincte, M. Trump a également annoncé des droits de douane de 25% sur "tous les poids lourds fabriqués dans d'autres régions du monde". Une mesure qui doit selon lui soutenir les fabricants américains de camions tels que Peterbilt, Kenworth, Freightliner ou Mack Trucks.

Parmi les entreprises étrangères qui concurrencent ces constructeurs sur le marché américain figurent le suédois Volvo et l'allemand Daimler.

Les titres des deux sociétés ont fortement baissé après la clôture des Bourses européennes jeudi soir.

Le président a expliqué que ces droits de douane sur les poids lourds étaient motivés par "de nombreuses raisons, mais surtout, à des fins de sécurité nationale!"

Au printemps, son administration avait déjà annoncé lancer une enquête pour déterminer si les importations de camions étrangers constituaient une menace pour "la sécurité nationale".

Craintes d'inflation

Le magnat de l'immobilier compte également imposer des droits de douane sur de nombreux meubles.

"Nous appliquerons une taxe de 50% sur tous les meubles de cuisine, les lavabos de salle de bain et les produits associés", à partir du 1er octobre, et "une taxe de 30% sur les meubles capitonnés", a-t-il écrit.

Selon la Commission du commerce international des Etats-Unis, en 2022, les importations, principalement en provenance d'Asie, représentaient 60% de tous les meubles vendus, dont 86% de tous les meubles en bois et 42% de tous les meubles rembourrés.

Le titre des détaillants Wayfair et Williams Sonoma, qui dépendent de ces produits importés, a chuté à la clôture après cette annonce.

Cette offensive tarifaire ravive les craintes d'inflation aux Etats-Unis, première économie du monde.

Donald Trump s'est donné pour mission de relancer l'industrie manufacturière grâce à des politiques protectionnistes, qui marquent un revirement complet de la politique américaine visant jusqu'à présent à maintenir une économie ouverte.

Son administration a imposé un droit de douane de base de 10% à tous les pays, avec des taux beaucoup plus élevés pour un certain nombre d'entre eux dont les exportations vers les Etats-Unis dépassent les importations.

Le président a notamment imposé des surtaxes aux principaux partenaires commerciaux du pays comme le Canada, le Mexique, l'Union européenne et la Chine, avec qui des pourparlers sont toujours en cours.

