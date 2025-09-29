Nicolas Sarkozy condamné à cinq ans de prison dans laffaire des financements libyens

L’ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné, jeudi 25 septembre 2025, à cinq ans de prison dans l’affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Âgé de 70 ans, il sera convoqué dans un délai d’un mois par le parquet, qui lui signifiera la date de son incarcération. Un éventuel appel ne suspendra pas cette mesure.
M. Sarkozy, qui doit donc être bientôt incarcéré, a dénoncé une décision « d'une gravité extrême pour l'Etat de droit » dont il va faire appel.
« La haine n'a donc décidément aucune limite », a encore déclaré l'ex-président après la lecture du jugement. « S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute, je suis innocent », a ajouté M. Sarkozy.
Le tribunal correctionnel de Paris a reconnu Nicolas Sarkozy coupable d’association de malfaiteurs, estimant qu’il avait « laissé ses proches collaborateurs et soutiens politiques solliciter les autorités libyennes afin d’obtenir ou tenter d’obtenir des soutiens financiers » pour sa campagne de 2007. En revanche, il a été relaxé des faits de corruption passive, de recel de détournement de fonds publics libyens et de financement illégal de campagne électorale.
Ses anciens collaborateurs, Claude Guéant et Brice Hortefeux, ont été respectivement condamnés pour corruption passive et faux pour le premier, et association de malfaiteurs pour le second. L’ancien trésorier de campagne, Éric Woerth, a quant à lui été relaxé. Le tribunal a également constaté l’extinction de l’action publique à l’encontre de Ziad Takieddine, protagoniste-clé du dossier, décédé mardi au Liban.
En mars dernier, au terme de trois mois de procès, le parquet national financier avait requis contre l’ex-chef de l’État sept ans de prison, 300.000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité, dénonçant un « pacte de corruption faustien » avec Mouammar Kadhafi. Cette peine était la plus lourde réclamée contre les douze prévenus du dossier.
Selon l’accusation, Nicolas Sarkozy aurait, en échange de financements occultes, contribué à réhabiliter la Libye sur la scène internationale et se serait engagé à protéger Abdallah Senoussi, beau-frère de Kadhafi, condamné à la réclusion à perpétuité pour son rôle dans l’attentat contre le DC-10 d’UTA en 1989.
L’ancien président n’a cessé de clamer son innocence, dénonçant « l’outrance » d’une peine réclamée pour masquer « la faiblesse des charges alléguées ». Il soutient qu’il n’existe « aucune preuve », « pas un centime libyen », et voit dans ces accusations un complot orchestré par le clan Kadhafi pour se venger de son rôle dans la chute du dictateur en 2011.
Nicolas Sarkozy a déjà été condamné définitivement à un an de prison ferme dans l’affaire dite « des écoutes » ou « Bismuth », qu’il a purgée sous bracelet électronique entre janvier et mai dernier. Il a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme.
Par ailleurs, la Cour de cassation doit examiner le 8 octobre son pourvoi dans l’affaire « Bygmalion », relative au financement de sa campagne présidentielle de 2012, pour laquelle il a été condamné en appel à un an de prison dont six mois ferme.
BN avec AFP
Les peuples du monde ne devraient pas accepter ce que ce personnage, les Bush, Mitterrand et les autres caniches peuvent tout régenter selon leur propre loi.
Pour le coup, ce était jne belle et heureuse
Le respect de l'?tat de droit est fondamental dans une démocratie : égalité devant la loi de tous les citoyens et respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Trop peu, trop tard.
Sarko parlait de racaille et préconisait le Karcher.
Brice Hortefeux avait des aménités pour Azouz
Begag dans le style distingué commun.
Guéant, l'allure du Pasteur, la bouche en cul de poule nourrissait, à l'en croire, la plus grande aversion aux magouilles et trafics.
Tout le personnel politique de l'Occident chrétien, bien que sécularisé selon le texte, nourrit une phobie de l'Islam et du musulman.
Sarko et sa bande sont pris la main dans le sac.
Trump et ses suiveurs font les beaux yeux au nouveau chef syrien, musulman et islamiste.
Il y a un principe commun.
Bref.... sachez toutefois qu'il peut et va faire appel, ce n'est pas un jugement définitif....
Alors calmez vous !...
Sarko a un rendez-vous au Pôle financier ou seront définies les conditions......
C'est un privilegié a qui la Judtice consent des égards.
Un peu comme on se montre bienveillant avec .....
T'es un drôle de lascar.
Ca ne sera pas le cas K. rive sud de la mer commune.
1)Khadafi avait enfreint les lois internationale en menaçant de massacrer son propre peuple
2)L'intervention s'était faite sous mandat du conseil de sécurité dont les lois prévaudront sur les lois nationales et donc en toute légalité . Donc aucune chance pour un tel procès.
Indigne ? Mais ce quidam a vendue la France à l'union européenne , contre l'avis des Français , vendu le pays à L'OTAN et aux américains !!! Nous lui devons la situation , de ce qui arrive aujourd'hui , voilà son héritage pour la France !!!
A quand le tour des macrons ?
Ce n'est pas la première affaire (grave) où Sarkozy a "trempé" en tant que principal instigateur à la tête d'un gang de malfaiteurs.
Affaire Bettancourt, affaire Bygmalion et affaire de financement de campagne par des fonds lybiens.
Déjà condamné au port d'un bracelet, la peine de cinq ans de prison est bien légère au regard de la gravité des malversations opérées par un "récidiviste" mandaté de surcroît par les français pour être leurs représentant à la plus haute charge de l'Etat.
C'est inadmissible, c'est honteux, impardonnable pour un président et avec lui, ses complices, un ministre, un secrétaire d'état de se retrouver piteusement sur le banc des accusés.
C'est d'autant plus ridicule pour ceux qui s'acharnent encore à vouloir le défendre à tout prix au lieu de faire profil bas et de se taire une bonne fois pour toutes.
N. Sarkozy préfère les juges qu'il peut acheter, comme le juge Courroie. Il pourra se consoler en se disant : "A 70 ans, si t'as pas fait de prison, t'as raté ta vie"
La suivante qui sera derrière les barreaux se sera marine le pen, juste en face de la cellule de Sarkozy et de préference à la plus belle geole de Tripoli. Vivement la justice sans ordres.
A bien noter: Il va tomber malade et on nous dira que son état de santé n'est pas compatible avec la prison.
La justice à sorti le Karcher non pas pour karcheriser les cités mais plutôt pour dézinguer les malfaisants et voyous de Neuilly.
« la république dit aux délinquants : tu n'as pas d'excuse »(2015)
« je souhaite qu'il n'y ai pas de mesures d'aménagement de peine pour les peines supérieur à six mois »(2015)
« nous devons tourner le dos à la culture du laxisme, de la déresponsabilisation, du désarmement pénal et moral »(2015)
« Le patron voyou doit être traité comme un voyou. C'est encore pire d'être un voyou d'en haut de l'échelle »(2012)
« Après 3 condamnations pour des crimes et délits, la peine sera majorée de 25% puis de 50% après 5 condamnations. »(2016)
« Quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son '?uvre »(2014) « En 2017, les multirécidivistes verront la peur changer de camp. »(2016)
Tunisiens encore sous le charme vous commencez à comprendre ou pas '?'?
En son temps, il traitait le vender de shit de racaille et alors lui qu´elle terme les francais utilisent pour le caracteriser. Ce n´est pas flatterende. Wauquiez devrait faire une commission d'enquête sur LR pour identifier si de tels affaires de corruption ne sont pas legion dans son parti.
Sa place est en prison avec la souffrance du peuple Libyen et aussi le nord Mali regarder comment ce malfaiteur à mis la vie des enfants en Afrique francophone.
Je parie qu'il a reçu d'excellents conseils de son frère Nytanhyhou avant et après.