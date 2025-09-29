alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Quand Trump plagie Mussolini
Le 23 septembre 2025, devant l’Assemblée générale des Nations Unies, Donald Trump a une nouvelle fois attiré l’attention par des propos qui rappellent étrangement le culte de la personnalité des régimes autoritaires. Le président républicain a déclaré, parlant de lui à la troisième personne : « Trump avait raison sur tout », avant d’ajouter : « Je ne dis pas cela pour me vanter, mais c’est vrai. J’ai eu raison sur tout. »

Cette affirmation péremptoire a immédiatement fait réagir les observateurs. Elle évoque le célèbre slogan fasciste italien « Mussolini ha sempre ragione » (« Mussolini a toujours raison »), qui symbolisait l’autorité incontestée du Duce et l’absence de remise en question permise sous son régime. 

Même si aucun discours enregistré ne prouve que Mussolini ait réellement prononcé cette phrase, elle a été largement utilisée à la fin des années 1930 dans la propagande fasciste italienne pour renforcer son image de leader incontesté et instaurer le culte de sa personnalité.

 

Comme Mussolini, Trump semble vouloir inscrire sa propre certitude et ses décisions comme des vérités absolues, devant la communauté internationale. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il affirme avoir « raison sur tout ».

Dans son discours, le président américain a aussi critiqué l’efficacité de l’ONU, dénoncé certaines politiques européennes, et réaffirmé son soutien sans réserve à Israël, tout en proposant des solutions controversées pour la bande de Gaza. Ces interventions, ponctuées de jugements catégoriques, renforcent l’image d’un dirigeant qui, comme ses modèles historiques, place sa propre vision au-dessus du débat collectif.

Si le contexte historique et politique diffère grandement, la comparaison avec Mussolini souligne le style autoritaire et l’usage de la rhétorique de certitude absolue. La scène de l’ONU, théâtre de la diplomatie mondiale, a ainsi été le cadre d’une démonstration de confiance en soi poussée à l’extrême, laissant certains analystes inquiets quant aux implications de ce type de discours sur la gouvernance internationale.

 

R.B.H

Commentaires (2)
Houcine
L'ONU, selon Trump.
a posté le 25-09-2025 à 07:04
Je ne sais si Trump est un clone de Mussolini, mais il incarne une vision peu respectable.
Sa morgue et son mépris pour les nations, les peuples, aussi bien en interne que face au monde en fait un personne de peu de vertu.
Il apparaît davantage comme un jouet entre les mains de groupes, factions, capables de tout dans le seul but de tirer avantage de sa position.
Avoir le soutien des USA vous mrt en situation d'intouchable, couvre vos actes, leur procure une sorte de légitimité uniquement au nom et a partir de la puissance.
Un monde de brutes, version Trump, encore plus inhumain et prédateur tout-puissant, voila l'image offerte par un pays qui s'attribue des mérites dont chacun voit l'inanité.
Trump peut être pire que Mussolini, la puissance et la mainmise sur les diverses institutions internationales désormais contestées et disputées ne feront que renforcer la tentation de pousser son avantage pendant que lui reste ce semblant de toute puissance.
L'ONU mérite mieux.
Et le monde aussi.
HatemC
La diabolisation systématique
a posté le 24-09-2025 à 22:04
Il y a toujours une tension entre l'analyse objective et la volonté de discrédit politique.

Les critiques, surtout dans les médias opposés à Trump, établissent un parallèle avec des figures autoritaires du passé (Mussolini, Staline, etc.) afin de mettre en garde contre les dérives possibles, utiliser le poids de l'histoire pour frapper l'opinion et le présenter non pas comme un adversaire politique, mais comme une menace existentielle.

La diabolisation systématique de Trump par une partie des médias "wok" ou progressistes finit par produire un effet pervers

Ses opposants se confortent dans l'idée qu'il est dangereux, sans plus chercher à démonter rationnellement ses politiques.

Et au final, le climat devient tellement polarisé qu'on ne discute plus du fond (économie, diplomatie, immigration), mais uniquement du personnage et des comparaisons outrancières.

Les médias et les adversaires de Trump exagèrent parfois, en ressortant des références vieilles de 70 ou 80 ans pour faire peur.
