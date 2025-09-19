alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
International
Charlie Kirk : son meurtrier présumé dit avoir agi par « haine »
16/09/2025 | 20:01
1 min
2 Commentaire(s)
Photo par Jack Guez / AFP
Le meurtrier présumé de l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk, Tyler Robinson, est inculpé d'assassinat, a annoncé mardi 16 septembre 2025 le procureur local, Jeffrey Gray, précisant qu'il réclamerait la peine capitale.

Tyler Robinson, 22 ans, a justifié son acte auprès de ses proches par la « haine » véhiculée selon lui par Charlie Kirk, a souligné le procureur du comté de l'Utah lors d'une conférence de presse.

 

Tyler Robinson est visé par sept chefs d'accusation, dont celui d'assassinat, « pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d'autres personnes », a déclaré M. Gray.

Les deux principaux chefs d'accusation sont assortis de circonstances aggravantes « parce que l'accusé est présumé avoir pris pour cible Charlie Kirk en raison de son expression politique et en sachant que des enfants étaient présents et assisteraient à l'homicide », a-t-il précisé.

« À la suite de cette conférence de presse, je formaliserai mon intention de réclamer la peine de mort », a ajouté le procureur, expliquant qu'en conséquence Tyler Robinson resterait en détention sans possibilité de libération sous caution.

 

© Agence France-Presse

Charlie Kirk assassiné : le suspect présumé arrêté, selon Donald Trump En vidéo : la fuite de lassassin présumé de Charlie Kirk États-Unis : linfluenceur pro-Trump Charlie Kirk abattu lors dun meeting étudiant
Commentaires
Commentaires (2)
Citoyen_H
BEN VOYONS ...
a posté le 16-09-2025 à 21:22
Très probablement, le même scénario, que celui de Lee Harvey Oswald, à l'époque !

Répondre
Bounegucha
La Fin d'un Toxique Hitlariste.
a posté le 16-09-2025 à 20:56
Agence France-Presse qui puise ses information de Cnews.

Charlie Kirk n'est pas seulement un influenceur, il est activiste d'extrême droite, voue une haine farouche contre les maghrébins et les noirs, prône les camps de concentration pour les LGBTQ +++++++++, les immigrants arabes, hispaniques et tous les bronzés ect ...
Sa fin a libéré le pays et on respire plus d'oxygène.

Gand merci a Tyler Robinson, et sans doute a la fin du mandat de Trump il sera libéré.
Répondre
