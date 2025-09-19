Rapport explosif : Israël accusé de génocide par une commission mandatée par lONU

alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Rapport explosif : Israël accusé de génocide par une commission mandatée par lONU
16/09/2025 | 16:45
Photo de Fabrice COFFRINI / AFP
Pour la première fois, une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU a accusé mardi 16 septembre 2025, Israël de commettre un génocide à Gaza depuis octobre 2023 avec l'intention de « détruire » les Palestiniens, mettant en cause le Premier ministre et d'autres responsables israéliens.

 

La commission, qui ne s'exprime pas au nom de l'ONU, est arrivée « à la conclusion qu'un génocide se produit à Gaza et continue de se produire » dans ce territoire palestinien, a déclaré à l'AFP sa présidente, Navi Pillay.

C'est la première fois qu'une commission d'enquête mandatée par l'ONU accuse Israël de « génocide ». Selon Mme Pillay, le rapport devrait « inciter les hauts dirigeants de l'ONU » à en faire autant.

Après la publication du rapport, le chef des droits de l'Homme de l'ONU, Volker Türk, a indiqué voir des « preuves grandioses d'un génocide » à Gaza.

Israël a « rejeté catégoriquement » ce « rapport biaisé et mensonger » et appelle à la « dissolution immédiate » de cette commission mandatée par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU.

Chris Sidoti, l'un des trois commissaires, a balayé en conférence de presse les réponses israéliennes, affirmant qu'elles semblaient sorties de "ChatGPT" : « Ils disent toujours la même chose et n'apportent jamais de preuves ».

Selon la commission, les autorités et forces de sécurité israéliennes ont commis « quatre des cinq actes génocidaires » définis par la Convention de 1948 sur le génocide.

A savoir : « meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ».

 

Cette commission a conclu que le président israélien, Isaac Herzog, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, avaient « incité à commettre un génocide et que les autorités israéliennes (n'avaient) pas pris de mesures pour les empêcher ».

« La population israélienne a été trahie par son gouvernement (...) qui poursuit depuis deux ans cette guerre génocidaire », a affirmé M. Sidoti.

« Le traumatisme du 7-Octobre a été manipulé par Netanyahu et ses acolytes », a-t-il dit.

 

Depuis le 7 octobre 2023, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a juré de détruire le mouvement islamiste qui a pris le pouvoir en 2007 à Gaza.

La campagne de représailles militaires dans le territoire palestinien a fait près de 65.000 morts, selon des données du ministère de la Santé de la bande de Gaza, des données jugées fiables par l'ONU.

« Il existe une intention de détruire les Palestiniens à Gaza », a rapporté Mme Pillay, qui fut présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda et juge à la Cour pénale internationale (CPI).

Les plus hauts dirigeants israéliens « ont orchestré une campagne génocidaire », a ajouté la Sud-Africaine de 83 ans, ancienne Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme.

 

La commission n'est pas une instance juridique mais ses rapports peuvent augmenter la pression diplomatique et servir à recueillir des preuves que les tribunaux peuvent utiliser.

Mme Pillay a expliqué que la commission à l'obligation de partager ses informations avec les institutions judiciaires, qu'elles soient nationales ou internationales.

Elle a appelé les États membres à « agir maintenant » car « il n'est pas nécessaire d'attendre que la Cour internationale de Justice déclare un génocide ».

« Lorsque des signes et des preuves manifestes de génocide apparaissent, l'absence d'action pour y mettre fin équivaut à une complicité », at-elle averti.

 

Depuis le début de la guerre, Israël a été accusé à plusieurs reprises de commettre un génocide à Gaza, par diverses ONG, des experts indépendants de l'ONU, et jusque devant la justice internationale, à l'initiative de l'Afrique du Sud.

Les autorités israéliennes rejettent vigoureusement ces accusations.

A La Haye, la Cour internationale de justice (CIJ) avait sommé Israël dès janvier 2024 de prévenir tout acte de génocide. Quatre mois après, le procureur de la CPI avait demandé que des mandats d'arrêt soient délivrés à l'encontre de Netanyahu et Gallant, soupçonnés de crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

 

© Agence France-Presse

« Gaza brûle » : Israël lance son assaut majeur avec le soutien de Washington
Commentaires
Commentaires (21)
Ekerbed
Il est honteux que l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis défendent ce génocide.
a posté le 17-09-2025 à 12:44
La majorité des médias occidentaux devrait depuis longtemps être la cible du ministère public.

Il s'agit d'organisations criminelles qui, outre leurs activités criminelles, se livrent également délibérément à l'incitation à la haine sous toutes ses formes pour servir leurs propres intérêts.

Ce qui s'est passé à Gaza est l'un des pires crimes de l'histoire de l'humanité. Il mérite d'être qualifié comme tel.

Un grand crime contre l'humanité, et le monde entier le voit ; ce qui se passe en Palestine est insupportable. Les médias devraient être poursuivis pour leurs mensonges et leurs crimes.

Les hommes politiques européens.. qui ont fourni des armes à Israël doivent également être tenus responsables.

Les auteurs de ces crimes unissent leurs forces et commettent un génocide depuis deux ans sous les yeux du monde entier. En une semaine, IsraHell a attaqué sept pays. Et aucun gouvernement n'intervient. Et que font les médias indépendants ? Ils minimisent la situation, publient des informations fausses, partiales, voire n'en parlent pas du tout.

Vive la Palestine.
Répondre
ourwa
De " commissions inépandantes" à des missions impossibles et écran de fummée, l'ONU tente de redorer sa façade décrépie...
a posté le 17-09-2025 à 12:39
" La commission, qui ne s'exprime pas au nom de l'ONU, est arrivée « à la conclusion qu'un génocide se produit à Gaza et continue de se produire » dans ce territoire palestinien, a déclaré à l'AFP sa présidente, Navi Pillay." sic. C'est tout à fait logique; comme l'ONU, qui a toujours "brillé" par sa neutralité légendaire, ne saurait s'exprimer par la voix de son Assemblée générale, encore moins par le vote de son Conseil de sécurité, elle file le bébé avec l'eau du bain ( de sang) à une commission internationale... Et que pourrait-elle de mieux après sa résolution de 1947 proposant la constitution de deux '?tats voisins, israélien et palestinien...et le vote de son Conseil de sécurité relatif à la naissance de l'Etat israelien en 1948. Dans cette dernière résolution, les Palestiniens n'avaient qu'à se débrouiller tout seuls, face à un régime isralien déjà génocidaire et à des '?tats arabes, à peine indépendants, mais déjà divisés, intérêts personnels de leurs dirigeants et " nationaux" obligent... TOUT comme aujourd'hui... Ce n'est qu'avec les ingrédients de plus en plus mauvais qu'on arrive cuisiner les plus mauvais plats...
Répondre
Monastir
Et après rien
a posté le 17-09-2025 à 12:27
Qu'ont fait et que font les richissimes pays arabes de la région avec leurs puissances financières et militaires depuis des lustres ? Rien, mis à part un fond de commerce avec des paroles vides pour manipuler les foules comme le font si bien les frérots, frérots à qui la situation ne leurs fait Ni chaud Ni froid.
Répondre
Un tunisien.
.....
a posté le 16-09-2025 à 20:43
Et après ... rien !
Répondre
Un autre Tudirien.
!!!!!!!
a posté le à 09:59
Et d abord....Kommencer par chez soi !
Répondre
BI
Oui..
a posté le 16-09-2025 à 17:35
Oui, c'est un génocide depuis le début'?' Israël et les Etats-Unis tuent des enfants, des femmes et bombardent des hôpitaux et des écoles'?'
Répondre
Mezgui
Crie
a posté le à 05:17
Quelle incroyable inconscience collective face à un peuple opprimé depuis longtemps !!!!!!
Ce qui est sûr et certain, il finiront par perdre.
Répondre
SEA
Bravo
a posté le 16-09-2025 à 17:30
Bravo bravo bravo ne lâcher rien la vérité rien que la vérité svp.

Israël assassin génocide pogrom en Cisjordanie.

Pathétique cette propagande bidon judofachiste du licoud à deux balles, à vomir quelle honte des NAZIS 2.0.

Gaza est un camp de concentration en plein air dont l'histoire a commencé à émerger de toutes les générations de vomir.

Pathétique et l´Allemagne, la France.. se sont couché parfaitement devant Israël.
Pathétique, quelle honte cet "Etat" d´ Israël, il fait pire que la Russie et le Hamas réunis..
Répondre
AMMAR BEZZOUIR
Que vont dire M. Macron , M. Trump, M. Merz.. ?
a posté le 16-09-2025 à 17:17
La HONTE aux Egytiens, Marocains, Jordaniens, Emiratis, Saoudis Mouchariens, Bahreinis..
Répondre
Sam laker
Trones & Fauteuils
a posté le à 11:53
Les "Dirigeants" que tu mentionne s'accrochent à leurs trônes et fauteuils aussi fort qu'à leurs propres existence, pour le reste, on verra bien ...
Répondre
AHMED
Blablabla ounicienne
a posté le 16-09-2025 à 17:13
Que du blablablabla mais aucune action concrète internationale contre cette plaie haineuse, belliqueuse et génocidaire !

Pour marquer l'histoire et arrêter l'hypocrisie il faut punir et emprisonner les dirigeants américains et israéliens parce que pour l'instant les meurtriers et complices ont la belle vie..
Répondre
GER
Boycott maintenant.
a posté le 16-09-2025 à 17:10
Très bonne nouvelle. Les états n'ont plus d'excuse pour refuser de boycotter Israël et traîner tous les coupables devant les tribunaux.

Gaza vaincra, vive la Palestine libre. Il faut finir avec cet état sioniste.
Répondre
TAB
Hypocrisie
a posté le 16-09-2025 à 17:05
Quelle hypocrisie nous le savons tous que c'est un génocide organisé par israhell et commandité par ces alliés occidentaux,mais aujourd'hui les peuples occidentaux ont enfin ouverts les yeux et leurs oreilles sur la propagande sioniste dont ils sont soumis en permanence sur les médias sociaux, les livres scolaires, leurs gouvernements etc..
Répondre
Vieillard
Les Juifs d'Israël doivent maintenant payer..
a posté le 16-09-2025 à 17:04
Avec la complicité d'une bonne partie de l' Occident USA, en tête, des participations directes ou indirectes dans ce génocide . On a en 2025 , un vrai crime contre l'humanité et en direct sur nos écrans et personne ne bouge !

On attend les actes maintenant.
Plus personne ne pourra dire que le génocide n'est pas qualifié, c'est fait.

Voilà, ils les ont enfin les « mots » tous ceux qui disaient que tant que c'était pas officiel on ne dirait rien et on ne ferait rien!!! Mais on sait tous qu'ils trouveront un nouveau prétexte pour nier l'évidence et ne pas intervenir
Répondre
MEHDI
L´ armé israélienne est pires que les nazis
a posté le 16-09-2025 à 16:58
L'infâme entité sioniste ment a son peuple, genocide le peuple palestinien et bombarde tout ses voisins, 2ans pour dire clairement que c'est un genocide: C'est trop long, il faut sévir et vite, Israël n'a pas tout les droits!
Répondre
SAM53
QUELLE HONTE ET QUEL CULOT ...
a posté le 16-09-2025 à 16:56
HONTE HONTE à ces pays arabes musulmans qui CONTINUENT leur normalisation avec les sionistes GENOCIDAIRES et QUI ONT LE CULOT d'assister à cette réunion des pays arabes qui demandent à revoir les relations avec les criminels israéliens.
Répondre
AMMAR BEZZOUIR
ABOMINABLE
a posté le 16-09-2025 à 16:56
Israel paiera cher le prix de cette folie en termes d'image.
Ce que cet "Etat" commet est en train de commettre et à vrai dire commet depuis 80 ans, ABOMINABLE.

Pour quand Nürenberg 2.0 ?
Répondre
le financier
israel sera ray2 de la carte par une coalition
a posté le 16-09-2025 à 16:53
et les USA laisseront faire . Trump finira tot ou tard son mandat
Répondre
ATT
AGISSEZ
a posté le 16-09-2025 à 16:53
génocide, génocide arrêter de le dire agisser qu est ce que vous attendez Agissez AGISSEZ NOM DE DIEU AGISSEZ au lieu de gesticuler.
Répondre
AN
Genocide
a posté le 16-09-2025 à 16:52
Seules les complices cupides, impérialistes et criminels continuent à nier la folie israélienne, armée infâme, honteuse.
Paix et justice pour tous les opprimés !
Répondre
FALLAG
Wow
a posté le 16-09-2025 à 16:51
Il a fallu tout ce temps pour dire que c'est un un génocide ?!

Tous complices,
Tous coupables.
Répondre
