alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Heure de Tunis : 10:30
International
France - Olivier Faure appelle à faire flotter le drapeau palestinien sur les mairies le 22 septembre
16/09/2025 | 10:32
1 min
18 Commentaire(s)
France - Olivier Faure appelle à faire flotter le drapeau palestinien sur les mairies le 22 septembre
Photo par IAN LANGSDON / AFP
Lecture Zen

 

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a appelé dimanche à afficher le drapeau palestinien sur les mairies le 22 septembre prochain, jour de la reconnaissance prévue par la France de l'État palestinien.

"Le 22 septembre, quand la France reconnaîtra enfin l’État palestinien, faisons flotter le drapeau palestinien sur nos mairies", a écrit le patron du PS sur le réseau social X, au-dessus d'un article relatant les manifestations propalestinienne qui, en Espagne, ont fortement perturbé le déroulement de l'épreuve cycliste de la Vuelta.

Le président Emmanuel Macron se rend à New York pour participer à une conférence coprésidée par Paris et Ryad, au cours de laquelle il a promis d'annoncer la reconnaissance par la France de l'État palestinien.

Répondant à l'interpellation d'un internaute qui lui faisait remarquer sur X que la date du 22 octobre correspondait aussi cette année à Rosh Hachana, le Nouvel an juif, Olivier Faure a également écrit: "Tant que vous penserez que vous ne pouvez fêter le nouvel an juif et l'an 1 d'un État palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort".

Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) Yonathan Arfi a réagi sur X aux propos d'Olivier Faure.

" Je n'ai pas souvenir que vous ayez demandé aux mairies d'afficher les portraits des otages retenus à Gaza. Ni les drapeaux du Sud Soudan ou du Kosovo quand la France les a reconnus ", a-t-il déclaré. " La France a besoin d'apaisement, pas de surenchère démagogique et clientéliste ", a-t-il ajouté.

 

  © Agence France-Presse

 

 

 

 

16/09/2025 | 10:32
1 min
18 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions
Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire
ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard
ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux
CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie
Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax
sur le fil
09:49
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
09:49
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
08:26
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
22:30
Parlement, Boubaker Bethabet, investissementsLes 5 infos de la journée
22:00
Les États-Unis opposent à nouveau leur véto à lONU sur Gaza
21:01
Rentrée universitaire : un communiqué sur la tenue vestimentaire déclenche la controverse
20:37
Grèves en France : des centaines de milliers de manifestants dans la rue
19:18
Maladies professionnelles : arrêté conjoint des Affaires sociales et de la Santé en faveur des victimes
19:05
Classes élitistes à Mahdia : la LTDH tire la sonnette dalarme
18:13
« Tentative de meurtre lent » : Riadh Chaïbi salarme pour Habib Ellouz
17:40
Open de Saint-Tropez : Moez Echargui qualifié pour les quarts de finale
16:49
Parlement : une loi exceptionnelle pour intégrer les chômeurs de longue durée dans la fonction publique
16:21
Balance commerciale industrielle : le déficit explose au premier semestre 2025
15:53
Décret 54 : le nouveau bâtonnier promet un combat sans relâche
15:27
Investissements industriels et de services : net repli au premier semestre 2025
14:28
Intégration des enseignants suppléants : contestation autour des nouveaux critères de classement
13:07
Tunisie : fort recul de lexcédent commercial alimentaire à fin août 2025
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Les États-Unis opposent à nouveau leur véto à lONU sur Gaza
Les États-Unis opposent à nouveau leur véto à lONU sur Gaza
18/09/2025
0
Grèves en France : des centaines de milliers de manifestants dans la rue
Grèves en France : des centaines de milliers de manifestants dans la rue
18/09/2025
1
À Gaza, des habitants dénoncent « le Jugement dernier »
À Gaza, des habitants dénoncent « le Jugement dernier »
17/09/2025
6
Delphi-2M : une IA capable de prédire plus de mille maladies des années à lavance
Delphi-2M : une IA capable de prédire plus de mille maladies des années à lavance
17/09/2025
1
Commentaires
Commentaires (18)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Vivement Le Pen
@ourwa
a posté le 16-09-2025 à 21:20
Au lieu de faire la chasse aux collobos de l'Histoire de France. Regardez aujourd'hui du côté de LFI.
Ce sont eux les collabos du momment qui sont aux mains de l'envahisseur étranger.
De vrais traitres a leur pays qui vaudra le peloton d'exécution a cette cinquième colonne.
Répondre
Tounsi Tounsi
Vivement que les fachos soient démasqués
a posté le à 08:48
Ce sont eux les traîtres qui pactisent avec le patronat. Des bourgeois capitalistes qui prétendent défendre les classes populaires et les précaires mais qui votent tout le temps pour la destruction du service public.
Vous ne supportez pas que LFI vous mette face à vos responsabilités et dévoile ce qui se se cache sous vos masques.
Les vrais traîtres sont par définition ceux qui trahissent leur électorat. '? quel moment LFI a-t-elle trahie ses électeurs ?
En revanche, il n'y a qu'à regarder les votes des députés RN et Reconquête pour se convaincre de leur hypocrisie : ils défendent le bloc bourgeois comme le PS, au détriment de la majorité du peuple.
Répondre
ourwa
Le Petit Poucet du PS aurait-il perdu ses cailloux? 2/2
a posté le 16-09-2025 à 19:17
Le PS d'O. Faure est-il réellement socialiste, républicain...ou bien la réplique de ce que ce parti est devenu avant et dès 1981 avec F. Mitterand, le SFIO, son origine et l'émergence du PS nouveau modèle, collaborateur du régime de Pétain, soutien inconsidéré d'israel, puissance coloniale, qu'il exalte lors de son discours « sur les relations entre la CEE et les pays arabes et les conflits israélo-arabe, irako-iranien et libanais, à Paris, le vendredi 22 décembre 1989. et ce  en direction des représentants arabes : affirmation du droit de l'?tat israélien à se défendre et protéger sa souveraineté, éviction des Palestiniens de ce même droit, n'étant pas un Etat reconnu'?' Si, aujourd'hui, O. Faure fait semblant d'exulter à la Reconnaissance de l'?tat palestinien par la France le 22 courant, c'est qu'il n'a pas froid aux yeux en se moquant ainsi du monde et au premier rang les Palestiniens, de Gaza, de l'ex Cisjordanie et d'ailleurs comme les réfugiés palestiniens en Jordanie parqués comme des pestiférés dans des camps de fortune... Pourquoi cette annonce de sa part ? Vu son poids politique et surtout parlementaire assis entre deux chaises, bancales, la LFI d'un côté et la droite dite «  républicaine » de l'autre ; viserait-il à renforcer son score électoral à des législatives anticipées dans le cas d'une dissolution par l'apport des voix franco-arabes en France et à l'étranger, mais également lors des prochaines présidentielles en 2027 ?'?' Si le « programme commun «  en 1981 entre PS et PC a fonctionné, dans la conjoncture socio-politique de l'époque, celui du PS actuel de Faure à propos de la cause palestinienne prête à sourire face aux USA de Trump par rapport à israel, à la lâcheté des Etats arabes et des Etats arabo-musulmans caractérisés par ce constat : déclarations en vue d'oeuvrer pour des décisions futures etc...Tandis que les Etats normalisateurs, loin de rompre cette normalisation ( Egypte, Emirats u, Bahrein, Oman, Jordanie, Maroc, Soudan, Qatar'?') et rappeler définitivement leurs ambassadeurs, continuent à palabrer ; ils ont raison, ces Etats, car de leurs opinions publiques respectives, ils n'en prennent aucun compte, ne les consultent jamais, comme si elles n'ont jamais existé ; c'est la réponse induite du berger suprême à son troupeau de moutons dociles et soumis ; celle du loup à ses agneaux'?' Dans ce tableau actuel, il serait utile pour le PS de se pencher sur l'historique du Front populaire de 1936, une alliance de gauche dont faisait partie le SFIO, ancêtre du PS ; elle n'a aps tenu plus que deux ans, sur fond de guerre civile en Espagne dans laquelle ce Front popu a refusé d'apporter son soutien aux républicains espagnols. Et aujourd'hui, au sein de ce nouveau front popu dénommé « groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire « ? Une alliance bancale, avec un PS se disant de gauche, mais jouant l'électron libre en faisant les yeux doux à la droite, macroniste, et LR et s'activant pour son avenir parlementaire et présidentiel'?' Ce genre de front-là débouche souvent, sinon toujours sur des échecs retentissants...à l'instar du Front populaire au lendemain de la Révolution de 2010-2011, fait du MPD de Chokri Bel- Aîd, du MP de Mohamed Brahmi, nassérien et nationaliste arabe, du parti des travailleurs, de partis bâathistes,'?' Aux élections législatives de 2014, les candidats de ce Front poulaire, après une représentation à la Constituante de 15 élus, se sont ramassé une belle gamelle, avec un seul élu...ça semblait être le destin inexorable de telles coalitions...
Répondre
ali
@ourwa
a posté le à 14:10
Le poids électoral de ce que vous appelez franco arabes est relativement faible.Le parti qui tape le plus sur les arabes a de grandes chances de l'emporter et Melonchon qui se présente comme protecteur des immigrés ne dépassera pas 10%.
Répondre
Ahmed
@ ourwa
a posté le à 01:20
merci de freiner sur la consommation de l'illicite, ce qui pourrait vous rendre modère sur la longueurs vos commentaires.
autrement avec vos deux kilomètres de commentaires, impossible qu'une personne vous lise même suicidaire
Répondre
ourwa
Le Petit Pouct du PS aurait-il perdu ses cailloux ? 1/2
a posté le 16-09-2025 à 19:14
La lecture des récits de l'Histoire est instructive, quels que soient les historiens, sachant qu'il y a toujours autant de récits que d'historiens, des honnêtes, impartiaux et des historiens dont les récits, loin de toute transparence, narrent l'Histoire sous forme d'historiettes, idéologiques et manipulatoires, reprises par beaucoup de politiques au pouvoir ou non, afin de confirmer leurs thèses...et leurs foutaises aux yeux de leurs opinions nationale et internationale...sans explication aucune ; il fallait lire entre les lignes et confronter les monologues et déclarations à la lumière des faits et réactions concrets étatiques , ou en fonction leur désir de participer au pouvoir dans un futur régime, lequel était naguère sous leur coupe depuis 1981 ; Je vise le parti socialiste sous la direction d' Olivier Faure (qui) appelle à faire flotter le drapeau palestinien sur les mairies le 22 septembre courant) , lors de l'annonce par Macron de la reconnaissance de l'?tat palestinien par l'?tat français durant «  une conférence coprésidée par Paris et Ryad dédiée à ce sujet. Qui dit mieux ? Qui oserait jeter la pierre à Faure, ce grand humaniste socialo comme seul le parti socialiste sait en fabriquer'?' Olivier Faure, juste avant la désignation par Macron de Lecornu comme premier ministre, répétait sa « suggestion » de voir ce premier ministre attendu sorti de ses propres rangs, socialiste, du PS, ce même PS de François Mitterand décoré par Pétain de la Francisque en 1943...Ce même président F. Mitterand protecteur des collaborateurs du régime nazi durant la seconde guerre mondiale, à savoir Bousquet et Papon'?' Idéologiquement parlant et corollairement, comment O. Faure compte-t-il gérer cette contradiction en glorifiant en quelque sorte la reconnaissance de l'?tat palestinien le 22 sept par la bouche de Macron et au nom de la France, à New-York ? Et comme il n'est pas en manque de symboles ( quel parti n'agit-il pas de même?), il appelle les mairies à afficher sur leur devanture le drapeau palestinien ; il y a des jours, nous pauvres imbéciles, ignorants et mal instruits, sommes douchés par de tels génies politiques et rhétoriciens...à l'instar d'une Marine Lepen, Retailleau, de Villiers et tant d'autres, de droite et de gôche ; c'est l'air du temps politique et des conjonctures immédiates, nationale et internationale dans un climat de crise généralisée, politique, économique, financière, géopolitique à l'échelle mondiale. L'ex président Sarkozy, toujours LR, appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale ; projetterait-il de se présenter aux présidentielles en 2027, malgré ses multiples casseroles judiciaires relatives au financement de sa campagne électorale par Khaddafi en 2017 ? à l'ombre d'une « justice » qui cède parfois le pas au train de marche d'un sénateur, bien né et bien élevé tel que Gérard Larcher, LR pur jus'?'
Répondre
ali
@ourwa
a posté le à 21:32
Mitterand avait gardé des liens avec Mitterand et il s'en était expliqué en disant que la justice française l'avait blanchi.Pour Papon c'est différend puisque Mitterand n'avait que peu de rapport avec lui.De là à prétendre que Mitterand avait protégé et Papon et Bousquet?!!Comment un président dans un pays démocratique comme la France peut il protéger une personne et la soustraire à la justice?D'ailleurs Papon est mort en prison et Bousquet abattu en bas de chez lui!!!!
Répondre
Astérix
@BN
a posté le 16-09-2025 à 18:02
J'ai comme l'impression que mon post est passé à la trappe car j'ai critiqué ce tartuffe d'olivier Faure qui mange à tous les râteliers et qui ne doit son groupe au parlement que grâce au pire des individus manipulateur qu'est JLM qui parle de socialisme... lui qui n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie et qui vit comme un nabab, au fait nous avons son jumeau en Tunisie, donc je disais que mon post est passé à la trappe car apparemment vos tamis( ghorbels) que vous appelez modérateurs sont beaucoup plus prompts à publier des posts qui valorisent ce zéro euh héros et d'autres qui valorisent son mentor.
Répondre
Tounsi Tounsi
Aujourd'hui nous faisons connaissance avec le panier de crabes socialistes et alliés
a posté le 16-09-2025 à 15:58
Selon le Larousse, une clique est un "assemblage de personnes peu recommandables". Ce terme convient parfaitement au parti socialiste.

Selon Houria Bouteldja, ces gens sont "l'alliance des durs de durs de la gauche molle et des mous de mous de la gauche radicale du PS". Tout est dit.

C'est agréable cette clarification à gauche. Hormis LFI, ils font unité dans une atmosphère de trahison permanente. Les sociaux-traîtres, de leur petit surnom sont dans leur rôle comme en 1914, et il faut être inquiet quand ces gens proposent l'union sacrée, qui laisse présager une guerre mondiale...

Le vocabulaire de ces sociotraîtres est emprunté à la droite. Ils qualifient Retailleau de "centre-droit" alors qu'il est islamophobe. Plutôt légèrement à la droite d'Hitler...

Ils veulent voler la "part de marché" de la France Insoumise en s'emparant de certains sujets qu'ils ont méprisé et ignoré comme la Palestine, l'islamophobie, le racisme, les questions impérialistes, la question antiraciste, les violences policières.

Ne pas oublier que Faure et Roussel (PCF) ont manifesté avec la police, que Marine Tondelier (Les Verts) a dit qu'elle ne supportait pas d'entendre Allahu Akbar dans les manifs pour la Palestine. Ces gens ne sont pas anti-Europe, et se préparent à la guerre.

Historiquement la gauche a toujours eu un problème avec son aile droite. Toute l'aile droite de LFI qui a profité de l'élan pour se faire élire est partie et tant mieux. Il y aura toujours des gens opportunistes. En 2024, le fait de faire entrer ces traîtres dans le NFP a permis cette clarification.

Ces deux gauches jouent la carte irréconciliable. Le PS espérait être récupéré par Macron, malheureusement il les a déçus. Il était grand temps que ces tartuffes de sociotraîtres toujours présents dans les guerres impérialistes soient dévoilés. On traverse une période historique importante.

Quand on se rappelle du quinquennat Hollande, ce dernier a sali la gauche à un point où la France Insoumise ne se définissait pas comme étant de gauche au début. A parti la France Insoumise, personne n'a de programme viable en France.

Faut pas oublier qu'au PS, 2027 va se jouer sur la carte anti-LFI. La Chute de Bayrou est due à la pression de la rue. Le 10 septembre a été exceptionnel, la rue n'a pas dit son dernier mot et ils ont peur de la rue. Le 10 septembre n'est que le début, le bloc bourgeois est en train de jouer ses dernières billes. Et à chaque fois qu'il joue à ce jeu, il a toujours recours aux sociotraîtres.

Ces gens là n'ont aucun programme, contrairement à monsieur Mélenchon. Ce dernier voit tous les aspects de la politique et fait des propositions politiques précises. La question qui se pose : est-ce que le NPA, qui estimait que la FI était dure envers le PS, va suivre. Car le NPA estime que pour empêcher le fascisme d'arriver au pouvoir il y a besoin du PS. Est-ce que le NPA va rejoindre cette coalition avec le PS pour empêcher le fascisme ? C'est le propos de Plenel actuellement : un discours extrêmement grave et qui va dans le sens de la bourgeoisie et de ce que l'histoire nous a enseigné moult fois.
Répondre
1/3i
Occupez vous des vos problèmes...
a posté le à 19:23
Retailleau à droite de moustachu nazi...
La France raciste..

J'ai pas lu votre diarrhée jusqu'au bout...
Tellement de conneries dès le départ...

Commencez par voir ce que vous pouvez faire pour sortir votre pays, mon pays d'adoption, de sa situation désespérée....
Répondre
Tounsi Tounsi
Et vous @1/3i, ouvrez vos yeux !
a posté le à 20:28
Retailleau est un raciste et un islamophobe assumé. Si vous acceptez qu'un ministre scande "à bas le voile", vous cautionnez les conséquences : les agressions et meurtres islamophobes qui ont connu une recrudescence.
Pas plus tard qu'aujourd'hui en Gironde, la police a interpellé un ex militaire de 53 ans qui possédait plus de 200 engins explosifs artisanaux, arbore fièrement des tatouages nazis. On sait qui sont ses cibles..

La France glisse vers le fascisme et le racisme gagne du terrain. Merci les médias aux mains des milliardaires comme bolloré nostalgiques du temps pourri du colonialisme. Tant que vous n'aurez pas compris que le petit peuple se déchire pour le plus grand plaisir des dominants, vous passerez à côté de beaucoup de choses.
Répondre
ali
@Toundi Tounsi
a posté le à 14:21
Le petit peuple français comme celui de l'Allemagne d'ailleurs fait face à une délinquance arabe sur son sol sans équivalent dans leur histoire entrecoupée par des attentats terribles comme ceux de Nice et Berlin et des egogementd d'enseignants et de prêtres!!!!!
Répondre
Gg
Saloperie!
a posté le 16-09-2025 à 13:58
Qu'attend il pour aller vivre à gaza?
En France on ne pavoise pas avec les drapeaux du hamas, surtout les mairies, et cela est formellement interdit par 2 jugements de justice récents.
Répondre
Tounsi Tounsi
Les génocidaires de ton espèce ont toujours les mêmes arguments
a posté le à 15:19
Soutien sans faille aux héroïques défenseurs de Gaza face aux hordes fascistes sionistes qui veulent l'épurer ethniquement!
Répondre
Houcine
Si le PS m'était conté.
a posté le 16-09-2025 à 13:36
Le Parti socialiste français a une histoire ombilicale avec le sionisme.
Du reste, nombre de ses cadres influents le sont très ouvertement et depuis fort longtemps.
Je ne vais pas me donner de rappeler les faits établis historiquement.
Le ma'?heureux Faure se fait traiter déjà de tous les noms par les officiants des médias locaux, tous acquis à la Cause.
Vous vous rendez compte, il ose en appeler à faire flotter le drapeau de la pauvre Palestine sur les fronton des mairies de France et de Navarre, là où bien des maires ont honoré celui d'Israël sans sourciller.....
Quelle connerie la guerre, Barbara!......
Répondre
ourwa
@ Houcine
a posté le à 19:47
Eh oui !...mais pensez-vous que la France des collabos de Mitterand, de Bousquet, de Papon et de tant d'autres, collabos du régime de Vichy et de l'occupant nazi à la fois, est morte et enterrée dès la Libération ? C'est dans de telles marmites infectes que la France profonde continue à mijoter sa cuisine immonde, aujourd'hui; demandez donc au RN, ex Front national, ex Ordre nouveau du lieutenant tortionnaire Lepen durant la guerre d'Algérie. Que fait le RN de Marine Lepen et de Bradella depuis pas mal de temps, sinon ignorer son passé antisémite, anti juifs et lui rsubstutuer sa haine viscérale de l'immigré arabe et musulman, ce qui ne dément nullement cette haine comme fondement de son idéologie d'origine depuis Ordre nouveau... C'est à la lumière de ce constat historique que le président Mitterrand, avec son 1er ministre Valls, s'est inspiré pour virer à l'extrême droite contre les immigrés...tout comme Macron, bien plus tard...
Répondre
veritas
impossible '?'
a posté le 16-09-2025 à 11:37
Les francs maçons (antenne de l'aipac)règnent sur la france dans tout les domaines et c'est eux qui domine l'état .
Répondre
Tounsi Tounsi
Les francs-maçons ont perdu beaucoup de leur influence à cause de leur tartufferie
a posté le à 15:26
L'extrême-droite devient majoritaire en France et celle-ci a toujours haï et combattu la maçonnerie.

Cette maçonnerie prétendument "Humaniste"©' a brillé par son silence et son hypocrisie légendaire, en plus d'être tout le temps à côté de la plaque.

Elle ne séduit plus, ses rangs sont remplis d'affairistes, d'hypocrites et le peu d'humanistes sincères qu'il y avait se font rares. La moyenne d'âge est élevée. Son influence est réduite et elle ne fait plus rêver mais suscite l'indifférence, elle est vue comme une perte de temps, d'argent et surtout une grosse mascarade : comment un tel réseau soi-disant influent a-t-il pu laisser un génocide se commettre ?

Tout simplement car la maçonnerie soutient corps et âme le projet SIONISTE car elle imagine que grâce à un génocide et une épuration ethnique, elle pourrait reconstruire le 3e temple de Jérusalem... des fanatiques dangereux qui se cachent derrière des "valeurs universelles" qui ne s'appliquent qu'aux dominants de ce monde terrestre.
Répondre
Pépites
Parlement : une loi exceptionnelle pour intégrer les chômeurs de longue duré...
17/09/2025
5
Rentrée universitaire : un communiqué sur la tenue vestimentaire déclenche l...
17/09/2025
2
« Tentative de meurtre lent » : Riadh Chaïbi salarme pour Habib Ellouz
17/09/2025
4
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
17/09/2025
4
Lembellie économique nest pas pour bientôt
17/09/2025
2
Un territoire, une vie et plusieurs gouvernances
17/09/2025
1
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis