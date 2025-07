Le dollar bondit après l’accord commercial entre Washington et Bruxelles

Le dollar grimpe nettement lundi 28 juillet 2025, en particulier face à l'euro, porté par l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne (UE) présenté dimanche et qui devrait bénéficier largement à l'économie américaine selon les analystes.

« Le fait que nous ayons un accord avant la date limite » du 1er août, à l'issue de laquelle d'importants droits de douane doivent être imposés par Washington, soulage les cambistes, estime auprès de l'AFP Brad Bechtel, de Jefferies.

Le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont dessiné les contours dimanche en Écosse d'un accord douanier prévoyant que les produits européens exportés aux États-Unis seront taxés à 15% – contre 30% un temps envisagés par Washington.

« Combiné à la réunion entre la Chine et les États-Unis », cet accord « a certainement ajouté un peu d'appétit pour le risque sur les marchés américains, ce qui profite au dollar », souligne Brad Bechtel.

Vers 18h15 GMT (19 heures à Tunis), la devise américaine décollait en conséquence de 1,32 % par rapport à l'euro, à 1,1588 dollar, et prenait 0,63 % face à la livre, à 1,3354 dollar.

Le billet vert s'envolait aussi face à des valeurs refuge comme le franc suisse (+1,00 %) et le yen japonais (+0,57 %).

« Bien que l'accord manque de détails, il est largement perçu comme une victoire majeure pour l'administration Trump », résume Ricardo Evangelista d'ActivTrades interrogé par l'AFP.

À cause de ce compromis « déséquilibré », « les nouveaux flux commerciaux seront positifs pour le dollar et les États-Unis, au détriment de l'euro et des entreprises européennes », abonde Kathleen Brooks, de XTB.

En contrepartie, l'accord prévoit également des achats d'hydrocarbures américains d'une valeur de 750 milliards de dollars sur trois ans et de nouveaux investissements européens aux États-Unis pour un montant de 600 milliards de dollars.

« Si les entreprises européennes investissent davantage dans les usines américaines, cela entraînera tout de même une sortie de production hors de l'UE, comme l'auraient fait les droits de douane », avance Bas van Geffen, de Rabobank.

De plus, « il ne faut pas oublier que même si c'est le gouvernement américain qui menaçait d'imposer des droits de douane, c'est finalement l'économie américaine qui aurait subi le plus de dommages », assure Thu Lan Nguyen de Commerzbank, ce qui explique aussi le rebond du billet vert.





Cours de lundi / Cours de vendredi

18h15 GMT / 21h00 GMT

Lundi Vendredi EUR/USD 1,1588 1,1742 EUR/JPY 172,13 173,36 EUR/CHF 0,9310 0,9335 EUR/GBP 0,8677 0,8739 USD/JPY 148,54 147,69 USD/CHF 0,8033 0,7954 GBP/USD 1,3354 1,3438

