Trump face à la colère de figures "MAGA" sur l'affaire Epstein

Imprimer

Depuis que l'administration Trump a annoncé qu'elle ne publierait aucun nouveau document sur le financier Jeffrey Epstein et son réseau d'exploitation sexuelle, des figures conservatrices dénoncent un manque de transparence, promise pourtant par le président. Au point d'appeler à ce que des têtes tombent.

Dans un memorandum conjoint publié lundi, le ministère de la Justice et le FBI (la police fédérale), a écarté la thèse de l'assassinat en prison de Jeffrey Epstein et confirmé son suicide. Et ils affirment n'avoir découvert lors d'un examen approfondi de la totalité du dossier aucune "liste" de ses "clients".

La mort de Jeffrey Epstein, retrouvé pendu dans sa cellule à New York le 10 août 2019 avant d'être jugé, a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour empêcher des révélations sur une série de personnalités de premier plan soupçonnées de pédocriminalité.

Des figures proches du mouvement "Make America Great Again" de Donald Trump mènent depuis plusieurs années campagne sur les réseaux sociaux pour demander la publication de documents supposément cachés par le gouvernement.

Lors du retour au pouvoir de Donald Trump en janvier, son administration s'était engagée à "lever le voile" sur cette affaire "répugnante".

En février, la ministre de la Justice Pam Bondi avait rendu publics de nombreux documents du dossier, et plusieurs figures conservatrices avaient été reçues à la Maison Blanche pour se voir décerner une copie.

Mais ils ne contenaient aucune révélation majeure, et certains à droite s'agaçaient déjà d'une mise en scène à la Maison Blanche.

Déceptions

L'annonce lundi a entraîné un déferlement de messages furieux sur les réseaux sociaux.

"C'est absolument écoeurant", a réagi l'influenceur pro-Trump Alex Jones, connu pour avoir disséminé de nombreuses théories du complot via son émission.

Tucker Carlson, ancien présentateur de Fox News, a accusé le ministère de la Justice de vouloir "étouffer" la vérité et ainsi d'"insulter la population".

L'influenceur "MAGA" Mike Cernovich a lui lancé un appel direct au président.

"Personne ne croit à la tentative de dissimulation sur Epstein", a-t-il affirmé sur X, avant d'ajouter: "Cela fera partie de votre héritage. Il est encore temps de le changer!"

Pour le moment Donald Trump semble échapper largement à l'ire de sa base, qui préfère se retourner contre une autre figure: Pam Bondi.

La ministre de la Justice est confrontée à des appels à la démission en cascade venant de ces influenceurs, comme la podcasteuse Liz Wheeler qui l'a qualifiée de "boulet pour le président Trump".

La colère sur le dossier Epstein s'ajoute aussi à plusieurs déceptions récentes au sein du mouvement "MAGA".

Alors que de nombreux partisans de Donald Trump prônent l'isolationnisme, son annonce lundi que les Etats-Unis reprendraient la livraison d'armes à l'Ukraine a déçu, comme sa décision récente de mener des frappes contre l'Iran.

Clowns

Sur son podcast lundi, l'animateur Tucker Carlson a mis en garde sur le risque électoral pour Donald Trump et les républicains avec le dossier Epstein. Selon lui, le gouvernement "joue avec le feu" et "crée un vrai extrémisme".

Le risque de fracture survient aussi au moment où le multimilliardaire Elon Musk, brouillé avec son ancien allié de Donald Trump, a annoncé la création de son parti politique, qui risquerait de grignoter des voix aux républicains.

Début juin, au paroxysme de leur querelle, l'homme le plus riche de la planète avait accusé Donald Trump d'être impliqué dans l'affaire Epstein, avant de supprimer son message.

Le milliardaire républicain entretenait de notoriété publique des relations amicales avec Jeffrey Epstein, figure comme lui de la jet-set new-yorkaise, mais aucun élément n'atteste d'actes répréhensibles de Donald Trump en lien avec le financier.

"Comment les gens peuvent-ils être censés avoir confiance en Trump s'il ne divulgue pas les dossiers Epstein?", a demandé mardi sur X Elon Musk, dénonçant le fait que "le gouvernement est profondément défaillant".

Lors d'un conseil des ministres mardi, Donald Trump a sermonné un journaliste qui l'interrogeait sur l'affaire Epstein au lieu de sujets plus graves selon lui, comme les inondations au Texas.

"Les gens parlent encore de ce gars? De ce tordu? C'est incroyable", a lancé le président américain.

© Agence France-Presse