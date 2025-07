La Tunisie visée par une surtaxe américaine de 25% à partir du 1er août

La Tunisie fait partie des pays ciblés par les nouvelles mesures protectionnistes annoncées lundi 7 juillet 2025 par le président américain Donald Trump. Ce dernier a promis l’imposition d’une surtaxe douanière de 25% sur les produits tunisiens exportés vers les États-Unis, à compter du 1er août, dans le cadre d’une vaste offensive tarifaire touchant plusieurs pays.

La mesure concerne également d'autres partenaires économiques comme le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie et le Kazakhstan, tous frappés du même taux de 25%. D’autres pays sont plus lourdement taxés : 30% pour la Bosnie-Herzégovine et l’Afrique du Sud, 32% pour l’Indonésie, 36% pour la Serbie, le Bangladesh, le Cambodge et la Thaïlande, et jusqu’à 40% pour le Laos et la Birmanie.

Donald Trump a justifié cette décision dans des lettres publiées sur sa plateforme Truth Social, affirmant vouloir « corriger les déséquilibres dans les échanges économiques internationaux ». La Maison-Blanche a précisé que l’entrée en vigueur au 1er août laisse une ultime fenêtre de négociation aux pays concernés. En cas de riposte, Washington menace même d’augmenter encore les droits de douane.

Avec AFP