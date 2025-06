Le pétrole grimpe avec la crainte d'une implication américaine en Iran

Les cours du pétrole sont en hausse mardi 17 juin 2025, le marché ayant pris le départ prématuré du sommet du G7 de Donald Trump comme un facteur d'incertitude supplémentaire autour du conflit entre Israël et l'Iran et de ses répercussions sur l'or noir.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, prenait 1,65% à 74,44 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en juillet, gagnait 1,55% à 72,88 dollars.

Donald Trump a quitté prématurément le sommet du G7 au Canada, assurant sans autre explication que son départ n'avait « rien à voir » avec des efforts en vue d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient.

Selon des médias américains, Donald Trump s’est rendu dans la "Situation Room", la salle de crise de la Maison Blanche où les présidents américains réunissent leur Conseil de sécurité nationale dans les moments de crise géopolitique ou lorsqu'ils ordonnent des opérations militaires importantes.

Cela « a ravivé les craintes que les États-Unis se préparent à s'engager directement dans la guerre aux côtés d'Israël », affirme Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management.

« Tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement », a par ailleurs déclaré lundi Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Le conflit est particulièrement suivi par le marché pétrolier car l'Iran est le neuvième plus grand producteur d'or noir au monde selon l'Agence internationale de l'énergie.

Le risque principal demeure un blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite près de 20% du pétrole mondial.

« Les stocks de pétrole augmentent » et l'offre de pétrole iranien « n'a pas été affecté par le conflit » pour l'instant, c'est néanmoins pourquoi la hausse du prix du pétrole pourrait être limitée, selon Kathleen Brooks, analyste chez XTB.

De plus, l'Organisation des pays exportateurs et ses alliés (Opep+) augmente fortement ses quotas de production depuis le mois d'avril.

Et « le Kazakhstan a déclaré ce matin qu'il soutenait le plan saoudien visant à augmenter la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) », soulignent les analystes de DNB Carnegie, laissant penser qu'une nouvelle hausse des quotas de 411.000 barils quotidiens est possible pour le mois d'août.

