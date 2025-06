Entrées irrégulières dans l’UE : recul de 20 % depuis janvier, selon Frontex

Le nombre de passages de migrants irréguliers vers l'Union européenne a diminué de 20% au cours des cinq premiers mois de 2025 par rapport à la même période de l'année dernière, a annoncé, mercredi 11 juin 2025, l'agence européenne de frontières Frontex.

Au total 63.700 passages ont été détectés entre janvier et mai, a indiqué Frontex dans un communiqué, précisant qu'il s'agissait principalement de personnes de nationalités afghane, bangladaise et malienne.

Selon l'agence basée à Varsovie, ces données font référence « au nombre de détections de passages irréguliers aux frontières extérieures de l'Union européenne. Une même personne peut traverser la frontière plusieurs fois à différents endroits de la frontière extérieure ».

Les baisses les plus importantes de passages irréguliers ont été enregistrées dans les Balkans occidentaux (-56%), la route ouest-africaine (-35%) et la Méditerranée orientale (-30%). Il y a également eu une diminution de 7% des passages de migrants depuis la Biélorussie vers la Pologne et les pays baltes, à 5.062 passages, a précisé Frontex.

Une légère augmentation de 7% du nombre de migrants traversant la Méditerranée centrale vers l'Italie, a cependant été enregistrée.

Frontex a également déclaré que le nombre de migrants tentant de traverser la Manche vers la Grande-Bretagne avait augmenté de 17% par rapport aux cinq premiers mois de 2024 pour atteindre 25.540 personnes.

« Les réseaux de passeurs exploités dans la région s'adaptent, utilisant des départs simultanés pour augmenter le nombre de traversées réussies », a-t-il déclaré.

La migration irrégulière est devenue un point de tension politique à travers l'Europe, comme on l'a vu récemment lors de l'élection présidentielle polonaise du 1er juin, qui a été remportée par un nationaliste promettant de sévir contre l'immigration.

Les franchissements irréguliers des frontières détectées dans l'Union européenne ont diminué de 38% pour atteindre 239.000 l'année dernière par rapport à 2023, selon Frontex.

