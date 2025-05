Robert Prevost devient le premier pape américain de l’Histoire, sous le nom de Léon XIV

Le Vatican a un nouveau souverain pontife. Ce jeudi 8 mai 2025, une fumée blanche s’est élevée au-dessus de la chapelle Sixtine peu après 16 heures GMT (17 heures à Tunis), signalant l’élection du successeur du pape François. Après un conclave particulièrement bref, les cardinaux ont désigné le cardinal américain Robert Francis Prevost, qui a choisi de régner sous le nom de Léon XIV. Il devient ainsi le premier pape originaire des États-Unis, un tournant historique pour l’Église catholique.

L’annonce a provoqué une explosion de joie place Saint-Pierre, à Rome, où des milliers de fidèles, de touristes et de curieux attendaient ce moment. Téléphones portables levés, cris, larmes et chants ont salué les volutes blanches. Parmi la foule, Bruna Hodara, une Brésilienne venue de Porto Alegre, s’est exclamée : « Habemus papam, wooooow », citant la formule latine rituelle qui introduira l’apparition du nouveau pape au balcon de la basilique Saint-Pierre.

Âgé de 69 ans, Léon XIV était jusqu’ici préfet du Dicastère pour les évêques. Très respecté au sein de la Curie romaine, il est considéré comme un homme de dialogue, de foi solide et de vision stratégique. Son élection intervient dans un contexte où l’Église est confrontée à de multiples défis : sécularisation croissante, baisse des vocations, et nécessité de poursuivre les réformes entreprises ces dernières années.

Ce changement à la tête de l’Église intervient à la suite du décès du pape François annoncé le 21 avril. Jorge Mario Bergoglio s’est éteint à l’âge de 88 ans. Élu en 2013, il fut le premier pape issu d’Amérique latine et un symbole fort d’ouverture et de simplicité. Né à Buenos Aires le 17 décembre 1936, diplômé en chimie, il avait choisi la voie sacerdotale à 21 ans. Son pontificat a été marqué par un engagement constant en faveur des plus pauvres, une parole forte sur l’environnement, et une volonté affichée de modernisation.

D'après AFP