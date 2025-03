L’Oscar pour le documentaire "No other land" sur la colonisation en Cisjordanie enrage Israël

Le documentaire « No other land », qui dénonce l’occupation de la Cisjordanie et le nettoyage ethnique des Palestiniens, a gagné dans la nuit de dimanche à lundi 3 mars 2025, l’Oscar du meilleur documentaire, après avoir été récompensé à Berlin. Les deux coréalisateurs, israélien et palestinien, ont été longuement applaudis.

Cependant les autorités israéliennes ont fustigé l’attribution de l’Oscar au documentaire. Le ministre israélien de la Culture, Miki Zohar, a qualifié lundi l'attribution d'un Oscar au documentaire israélo-palestinien "No other land" de « triste moment pour le monde du cinéma ».

Ce film coréalisé par le Palestinien Basel Adra et l'Israélien Yuval Abraham, traite de la colonisation israélienne en Cisjordanie vue par ceux qui la subissent. Il a remporté dimanche l'Oscar du meilleur documentaire après avoir été récompensé en 2024 du prix du meilleur documentaire à la Berlinale.

« Au lieu de présenter la complexité de la réalité israélienne, les réalisateurs ont choisi d'amplifier des récits qui déforment l'image d'Israël vis-à-vis du public international », écrit M. Zohar, membre du Likoud, le parti de droite du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, dans un message sur le réseau social X.

« La liberté d'expression est une valeur importante, mais faire de la diffamation d'Israël un outil de promotion internationale n'est pas de l'art, c'est du sabotage contre l'Etat d'Israël, surtout après le massacre du 7 octobre (2023) et la guerre en cours », ajoute-t-il, en référence à l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël.

Selon lui, l'attribution de l'Oscar démontre la nécessité de la réforme en cours visant à garantir que les ressources publiques soient « affectées à des œuvres qui s'adressent au public israélien, et non à une industrie qui fait carrière en diffamant le pays à l'étranger ».

Il est à noter que les professionnels du cinéma considèrent cette réforme comme une tentative du gouvernement de faire taire toute voix dissidente en Israël et de museler la liberté d'expression.

Tourné à Massafer Yatta, zone du sud de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé pour Israël depuis 1967, "No other land" suit un jeune Palestinien luttant contre le déplacement forcé des habitants des villages du coin.

Massafer Yatta, d'où est originaire M. Adra, a été déclarée zone militaire par Israël. Après une longue bataille judiciaire, la Cour suprême a donnée raison en mai 2022 à l'armée israélienne, dans une décision ouvrant la voie à l'expulsion des habitants des huit villages installés là où l'armée souhaite établir un champ de tir.

La colonisation de la Cisjordanie par Israël est régulièrement dénoncée par l'ONU comme étant illégale au regard du droit international.

Les discours des deux réalisateurs lors de la cérémonie des Oscars ont été les plus poignants et engagés de la soirée.

« Il y a environ deux mois, je suis devenu père, et j’ai fait part de mon espoir à ma fille : qu’elle n’ait pas à vivre la même vie que celle que je vis actuellement. Une vie dans la peur de la violence des colons, de la démolition des maisons, et des déplacements forcés que ma communauté Masafer Yata affronte tous les jours », a déclaré Basel Adrar, qui vit en Cisjordanie.

Yuval Abraham a lui déclaré : « Nous sommes inégaux. Je vis dans un régime où je suis libre, lui sous un régime de guerre qui détruit sa vie. Il existe une autre voie, une solution politique sans suprématie ethnique, avec des droits nationaux pour nos deux peuples ».

BN avec AFP