Trump renforce les restrictions sur les investissements chinois dans des secteurs stratégiques

Donald Trump a signé un mémo visant à freiner les investissements chinois dans des secteurs stratégiques américains, dont la technologie et les infrastructures critiques, une initiative fermement dénoncée samedi par Pékin qui la juge "discriminatoire".

Ce mémo a pour objectif "de promouvoir les investissements étrangers tout en protégeant les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis, en particulier contre les menaces posées par des adversaires étrangers telle que la Chine", a précisé vendredi soir la Maison-Blanche sur son site.

L'administration américaine accuse Pékin d'"exploiter de plus en plus les ressources américaines pour développer et moderniser ses dispositifs militaires, de renseignement et autres appareils de sécurité".

La Maison-Blanche accuse aussi "certains adversaires étrangers", dont la Chine, d'investir dans des entreprises américaines afin "d'obtenir des technologies de pointe et de la propriété intellectuelle".

Le nouvel exécutif américain compte faire appel à la Commission aux investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) afin "de restreindre les investissements chinois dans les secteurs stratégiques américains tels que la technologie, les infrastructures critiques, la santé, l'agriculture, l'énergie, les matières premières, et autres", ajoute la Maison-Blanche.

Le CFIUS est un panel chargé d'évaluer les conséquences sur la sécurité nationale des États-Unis de rachats d'entreprises américaines par des groupes étrangers.

"Cette façon de faire des États-Unis élargit abusivement le concept de sécurité nationale, est discriminatoire" et "portera gravement atteinte à la confiance des entreprises chinoises désirant investir aux États-Unis", a dénoncé samedi un porte-parole du ministère chinois du Commerce.

Dans un communiqué, il a exhorté Washington à "respecter les lois de l'économie de marché et à cesser de politiser et d'instrumentaliser les questions économiques et commerciales".

"La Chine suivra de près l'évolution de la situation côté américain et prendra les mesures nécessaires pour défendre ses droits et intérêts légitimes", a-t-il conclu.

Cette décision du président américain intervient à un moment de tensions commerciales entre les deux plus grandes économies du monde.

Donald Trump a imposé début février 10% de droits de douane supplémentaires, en plus de ceux déjà existants, sur les produits en provenance de Chine, mais a estimé mercredi qu'un accord commercial avec Pékin était "possible".

