Donald Trump investi 47e président des États-Unis

Donald Trump a prêté serment lundi 20 janvier 2025 sous la coupole du Capitole à Washington, devenant le 47e président des États-Unis et, à 78 ans, le plus vieux chef d'État américain jamais investi.

Le républicain, déjà président de 2017 à 2021, signe là l'un des plus extraordinaires retours de l'histoire politique récente.

Lors de son discours d'investiture, Donald Trump a affirmé que « l'âge d'or de l'Amérique » venait juste de débuter.

« L'âge d'or de l'Amérique commence à l'instant. À partir de ce jour, notre pays va s'épanouir et être à nouveau respecté dans le monde », a-t-il martelé. Il a ajouté que « à partir de maintenant, le déclin de l'Amérique est terminé », promettant de s'attaquer à une « élite corrompue et radicale qui s'est accaparée pouvoir et richesse depuis de nombreuses années ».

Il a aussi assuré que Dieu l'avait « sauvé » d'une tentative d’assassinat le 13 juillet en Pennsylvanie « pour que je rende sa grandeur à l'Amérique ».

« Nos libertés et la glorieuse destinée de notre nation ne seront plus niées, et nous rétablirons immédiatement l'intégrité, la compétence et la loyauté du gouvernement américain. Au cours des huit dernières années, j'ai été mis à l'épreuve et défié plus que tout autre président en 250 ans d'histoire, et j'ai beaucoup appris en cours de route. La reconquête de notre république n'a pas été facile, je peux vous le dire. Ceux qui souhaitent mettre un terme à notre cause ont essayé de me priver de ma liberté et même de ma vie. Il y a quelques mois à peine, dans un magnifique champ de Pennsylvanie, une balle d'assassin m'a transpercé l'oreille, mais j'ai senti à l'époque, et je le crois encore plus aujourd'hui, que ma vie a été sauvée pour une raison. J'ai été sauvé par Dieu pour que l'Amérique redevienne grande » a ajouté Donald Trump, sans oublier de tacler l’administration de l’ancien président, Joe Biden, sur sa gestion de la crise des migrants notamment.

Par ailleurs, Donald Trump a promis de taxer les pays étrangers pour « enrichir les citoyens » américains. « J'entamerai immédiatement la révision de notre système commercial afin de protéger les familles et les travailleurs américains. Au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, nous imposerons des droits de douane et des taxes aux pays étrangers pour enrichir nos citoyens », a déclaré le 47e président américain.

Il a aussi assuré que les Américains allaient « planter » le drapeau américain « sur la planète Mars ». Sous son mandat, a-t-il déclaré, « les États-Unis se considéreront à nouveau comme une nation de progrès, qui accroit sa richesse, étend son territoire (...) et porte notre drapeau dans de nouveaux et magnifiques horizons. Et nous poursuivrons notre destinée jusqu'aux étoiles, en envoyant des astronautes américains planter la bannière étoilée sur la planète Mars ».

