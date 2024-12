Assassinat de Samuel Paty : les accusés condamnés à des peines allant jusqu’à seize ans de réclusion

Imprimer

La cour d’assises spéciales de Paris a condamné, vendredi 20 décembre 2024, huit accusés impliqués, à des degrés divers, dans l’assassinat de Samuel Paty. Le professeur d’histoire-géographie avait été tué en octobre 2020 à la sortie du collège où il enseignait.

La cour a condamné les huit concernés à des peines allant de un an à seize ans de prison, pour l’ « exceptionnelle gravité des faits » qui leur étaient reprochés.

Naïm Boudaoud et Azim Epsirkhanov, les deux amis de l'assassin du professeur français ont été reconnus coupables de complicité d'assassinat et condamnés à seize ans de réclusion criminelle.

Les deux auteurs de la campagne de haine contre le professeur, Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui, ont pour leur part été reconnus coupables d'association de malfaiteurs terroriste et condamnés respectivement à treize et quinze ans de réclusion criminelle.

BN avec AFP