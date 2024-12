États-Unis : l'inflation continue de rebondir en novembre

L'inflation a poursuivi son rebond en novembre aux États-Unis, toujours portée par les prix des services qui se maintiennent à un niveau élevé, alors que les biens durables voient leur prix poursuivre leur reflux et l'alimentation accélérer légèrement de nouveau.

Sur un an, l'indice PCE, qui est celui privilégié par la Réserve fédérale (Fed) pour ses décisions de politique monétaire, a progressé de 2,4% sur un an en novembre, contre 2,3% un mois plus tôt.

Sur un mois, le taux d'inflation a en revanche ralenti à 0,1%, contre 0,2% les deux mois précédents, légèrement en-deçà des attentes des analystes qui s'attendaient à une inflation mensuelle stable, selon le consensus publié par briefing.com.

L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire celle excluant les prix de l'énergie et de l'alimentation qui sont jugés plus volatils, est restée stable par rapport au mois précédent, à 2,8% sur un an.

« L'inflation a légèrement accéléré par rapport au mois d'octobre mais moins qu'attendu. Mais du point de vue de la Fed, cela confirme l'idée que les progrès pour revenir vers la cible de 2% ont ralenti », ont souligné dans une note les économistes de HFE.

Dans le détail, ce sont les prix de l'alimentation qui ont connu la hausse la plus marquée sur un an, passant de +1% en octobre à +1,4% en novembre.

En cause, certains produits alimentaires en particulier ont connu une très forte hausse, à l'image des œufs dont les prix se sont envolés de 38% sur un an, et encore de 8% le mois dernier, du fait en particulier de la grippe aviaire qui se propage dans de nombreux élevages, et désormais également des troupeaux de vaches laitières.

Néanmoins, ce sont toujours les prix des services qui maintiennent l'inflation au-dessus de l'objectif de 2% de hausse des prix de la Fed.

Ces derniers progressent en effet encore de 3,8% en glissement annuel au mois de novembre, à peine mieux qu'en octobre mais surtout restant dans la fourchette observée depuis plus de six mois.

À l'inverse, les prix de l'énergie ainsi que ceux des biens durables continuent de baisser sur un an, mais dans les deux cas cette baisse ralentit sensiblement.

Incertitude sur l’avenir

Cela n'empêche pas les marchés d'être plutôt satisfaits, tout d'abord parce que les prix ont moins augmenté, sur un mois, qu'attendu dans leurs prévisions, ensuite parce que l'économie reste solide, avec des revenus des ménages qui continuent de progresser, même si cela se fait plus lentement.

Surtout, leurs dépenses ont légèrement accéléré d'un mois sur l'autre, au moment de l'entrée dans la période des fêtes.

« Nous arrivons dans la période des vacances avec un moteur économique qui tourne à plein régime. Le marché du travail continue d'apporter une hausse des revenus solide, qui maintient les dépenses des consommateurs dans une saison des fêtes essentielle » pour l'économie, a souligné dans une note Oren Klachkin, économiste pour Nationwide.

Néanmoins, « les consommateurs risquent d'être confrontés à des changements de politique qui pourrait avoir un effet sur leurs revenus et les prix, ce qui aura un effet sur leur volonté de dépenser », prévie M. Klachkin.

Lors de la publication de ses prévisions économiques mercredi, la Fed a également montré des signes de prudence.

Certes, elle a annoncé une nouvelle baisse de ses taux, de 0,25 point de pourcentage, pour les ramener dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%, mais elle n'en prévoit désormais que deux, de même amplitude, sur l'ensemble de 2025.

Elle a également révisé sensiblement sa prévision d'inflation pour 2025, qu'elle attend à présent autour de 2,5%, alors qu'elle espérait la ramener à 2,1% lors de sa précédente prévision, en septembre.

D'autant que la Fed envisage la possibilité que la politique économique voulue par le président élu Donald Trump, qui entrera en fonction le 20 janvier, pèse sur l'inflation.

En particulier les droits de douane, l'une de ses principales mesures en la matière, pourrait tirer les prix vers le haut.

Selon une enquête réalisée auprès de 500 entreprises américaines par la société de recrutement Resume Templates, 82% d'entre elles envisagent d'augmenter leurs prix si de nouveaux droits de douane sont effectivement mis en place.

Donald Trump a ainsi déjà annoncé des droits de douane de 25% contre ses voisins du Canada et du Mexique, ce qui pourrait pousser les prix à la hausse pour le consommateur américain.

