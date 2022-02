Levée du couvre-feu





A la suite de la réunion du conseil ministériel tenu hier, et tenant compte des recommandations du comité scientifique, il a été décidé d’annuler le couvre- feu à partir de ce soir du jeudi 10 février 2022.

Il a, également, été décidé de maintenir l’interdiction des rassemblements et des manifestations durant une semaine.





D’autre part, tous les secteurs sont appelés à s’engager aux mesures préventives et au respect des gestes barrière, tout en appliquant les protocoles sanitaires avec beaucoup de rigueur.

Le conseil ministériel a, également, appelé à renforcer le contrôle du pass sanitaire et à poursuivre la vaccination intensivement, notamment, en ce qui concerne la troisième dose.





Il a été décidé, également, à partir du mardi 15 février 2022 :

- Les passagers âgés de plus de 18 ans arrivant en Tunisie et ayant terminé la vaccination sont exemptés de présenter des tests PCR, à condition de fournir un certificat de vaccination ou un pass sanitaire.

- Les passagers âgés de plus de six ans n’ayant pas achevé leur schéma vaccinal doivent présenter une attestation certifiant les résultats d’un test PCR négatif ne dépassant pas les 48 h ou les résultats d’un test rapide de moins de 24 h.

- Des tests PCR et des tests rapides seront pratiqués de manière aléatoire dès l’arrivée en Tunisie pour les passagers de plus de six ans. En cas de résultat positif, le passager concerné devrait se soumettre à un auto-isolement pendant cinq jours, qui pourraient se prolonger à sept jours si les symptômes persistent.





S.H