Coronavirus : nouvelles conditions d'entrée sur le territoire tunisien

Le ministère de la Santé a annoncé la mise en place de nouvelles conditions d’entrée sur le territoire tunisien à partir du jeudi 27 janvier 2022 en raison de la propagation du variant omicron.

Dans un communiqué publié à la même date, le ministère a annoncé que les étrangers non-résidents en Tunisie et âgés de plus de 18 ans devront présenter un certificat ou un pass sanitaire attestant de l’achèvement du schéma vaccinal contre le Coronavirus. L’ensemble des voyageurs à destination de la Tunisie et âgés de plus de six ans sont dans l’obligation de présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures ou un test rapide (TDR-Ag) négatif de moins de 24 heures.

Tous les voyageurs à destination de la Tunisie devront remplir le formulaire électronique sur le site suivant https://app.e7mi.tn et le présenter lors de l’enregistrement auprès des sociétés de transport et lors de l’arrivée sur le territoire national.

Les voyageurs âgés de plus de six ans ayant complété leurs schémas vaccinaux subiront à l’arrivée des tests rapides et PCR aléatoires. En cas de tests positifs, les personnes concernées devront s’auto-confiner durant cinq jours. La durée du confinement sera rallongée de deux jours en cas de persistance des symptômes.





Concernant les Tunisiens et étrangers résidant en Tunisie n’ayant pas achevé leurs schémas vaccinaux, le ministère imposera un confinement de cinq jours dans l’un des établissements choisis par les personnes concernées d’après la liste suivante https://www.ontt.tn/ar/blag. Le confinement n’est pas pris en charge par l’Etat.

Ils devront, également, présenter un voucher attestant de paiement des frais de confinement dans l’établissement choisi, en plus d’un test PCR ou rapide négatif obtenu auprès de l’un des laboratoires pharmaceutiques reconnus par l’Etat. Les personnes concernées devront réaliser le test au bout du cinquième jour de confinement.

Les voyageurs entrant sur le territoire tunisien pour recevoir des soins devront obtenir une autorisation au préalable auprès des services du ministère de la Santé.

En date du 25 janvier 2022, la Tunisie a enregistré 9.800 nouveaux cas de Coronavirus sur 28.754 tests de dépistage effectués, soit un taux de positivité de 34,08%, a annoncé le ministère de la Santé, lundi 27 janvier 2022. Ainsi, le nombre total de personnes ayant contracté le Coronavirus depuis le début de la pandémie en Tunisie a atteint 876.245 cas.

Le ministère a, également, signalé 25 décès à la même date portant le nombre total des victimes du Coronavirus à 26.096 depuis le début de la pandémie. Toutefois, le ministère a indiqué dans le bilan précédent que le nombre total de décès avait atteint 26.051. Ainsi, le décompte réel est de 45 décès à la date du 25 janvier 2022.

Par ailleurs, le bilan signale 864 patients dans les établissements hospitaliers privés et publics. Ce chiffre englobe 193 personnes en soins intensifs dont 50 sous respirateurs.

Pour rappel, la situation épidémiologique a poussé la présidence du gouvernement à décréter un couvre-feu et à interdire les rassemblements durant deux semaines renouvelables depuis le 13 janvier 2022. Le gouvernement tunisien a décidé , à la date du le 25 janvier 2022, de prolonger l'application du couvre-feu, suite au recommendations du comtié scientifique. De son côté, le minsitère de la Santé, Ali Mrabet avait considéré que la Tunisie n'a pas encore atteint le pic de contamination.

S.G