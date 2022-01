Le comité scientifique recommande le prolongement du couvre-feu

Le comité scientifique de lutte contre le Covid-19 a proposé, lors de sa réunion périodique, de prolonger de quinze jours, après l’expiration du délai initialement prévu, les mesures annoncées le 13 janvier.

Amen Allah Messaâdi, membre du comité, a indiqué, dans une déclaration accordée ce mardi 25 janvier 2022, à la Tap, que cette proposition concerne notamment le couvre-feu instauré le 13 janvier dernier et l’interdiction des manifestations et des rassemblements dans des espaces ouverts et fermés.

Le comité a également recommandé d’intensifier le contrôle des pass vaccinaux et de renforcer les campagnes de vaccination. Pour ce qui est des voyageurs arrivant sur le sol tunisien, un auto-confinement de cinq jours sera appliqué aux personnes vaccinées mais testées positives à leur arrivée, même si elles présentent un test PCR négatif. Cet auto confinement pourra être prolongé à sept jours si les symptômes persistent.

Les membres du comité estiment que la propagation du Covid-19 connait un rythme ascendant qui se traduit par une hausse des hospitalisations.

La présidence du gouvernement avait, rappelons-le, décrété un couvre-feu à partir du 13 janvier de 22 heures à 5 heures. Les rassemblements ont été annulés ou reportés dans les espaces ouverts tout comme les espaces fermés.

Les mesures annoncées sont en vigueur pour une durée de deux semaines et sont renouvelables si la situation l’exige. La présidence du gouvernement a appellé également à privilégier le télétravail et à éviter les déplacements à l’étranger, dans les zones à forte propagation du virus, sauf en cas de nécessité.

La présidence du gouvernement a enfin souligné la nécessité de se conformer et de renforcer le protocole sanitaire en place et notamment le respect des gestes barrière. Elle a ajouté que des protocoles sectoriels seront incessamment annoncés et que les contrôles des pass vaccinaux seront intensifiés ainsi que les campagnes de vaccination et les mesures de contrôle aux frontières.

En date du 23 janvier 2022, la Tunisie a enregistré 2.834 nouveaux cas de Coronavirus sur 8.915 tests de dépistage effectués, soit un taux de positivité de 31.79%, a annoncé le ministère de la Santé, lundi 25 janvier 2022.

Ainsi, le nombre total de personnes ayant contracté le Coronavirus depuis le début de la pandémie en Tunisie a atteint 856.739 cas.

Le ministère a, également, signalé quatre décès à la même date portant le nombre total des victimes du Coronavirus à 25.999 depuis le début de la pandémie.

Toutefois, le ministère a indiqué dans le bilan précédent que le nombre total de décès avait atteint 25.988. Ainsi, le décompte réel est de onze décès à la date du 23 janvier 2022.

Par ailleurs, le bilan signale 793 patients dans les établissements hospitaliers privés et publics. Ce chiffre englobe 175 personnes en soins intensifs dont 46 sous respirateurs.

Pour rappel, la situation épidémiologique a poussé la présidence du gouvernement à décréter un couvre-feu et à interdire les rassemblements durant deux semaines renouvelables depuis le 13 janvier 2022.

M.B.Z