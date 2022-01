Douagi : aucun enfant contaminé par Omicron n'a été placé en réanimation





Le médecin et président de la Société Tunisienne de Pédiatrie (STP), Mohamed Douagi, a indiqué que l’enquête menée au sujet de l’affaire des décès de nouveau-nés à l’hôpital de La Rabta en novembre 2019 avait relevé quatorze morts.

Invité le 20 janvier 2022 par Hatem Ben Amara sur les ondes de la Radio nationale, Mohamed Douagi a expliqué que personne ne voulait faire partie de la commission d’enquête chargée de l’affaire. « J’ai accepté d’en être le président et nous avons transmis un rapport complet à la ministre de la Santé qui l’a transmise à son tour à la justice tunisienne. Je n’avais pas le droit de divulguer l’identité des personnes concernées ! La mort des nouveau-nés n’a pas eu lieu au sein de mon service ! J’ai été arrêté pour avoir défendu une résidente ! Je ne voulais pas parler de cela pour ne pas faire le buzz ! », a-t-il déclaré.

Le médecin a, également, expliqué que le rapport a inclus des précisions sur l’impact de l’infection et son rôle dans les décès au cas par cas. Il a appelé la justice à se prononcer dans cette affaire dans les délais les plus brefs.





Concernant la situation épidémique, Mohamed Douagi a expliqué que près de trente enfants avaient été hospitalisés suite à une contamination au variant Omicron depuis son apparition. « 25 d’entre eux n’ont pas passé plus d’une nuit à l’hôpital. Il n’y a eu aucun cas d’enfant placé en réanimation ! Il n’y a pas eu d’hospitalisation à l'hôpital d'enfants Béchir Hamza de Tunis de cas de Coronavirus depuis l’apparition du variant Omicron en Tunisie. En l’absence de risque pour les enfants et de complications, il n’y a pas de raison de décider de la fermeture des établissements scolaires. Le pic de contamination aura lieu la semaine prochaine. Par la suite, la baisse des contaminations aura lieu durant les vacances », a-t-il expliqué.

Mohamed Douagi a appelé les Tunisiens à aérer les espaces fermés, à porter les masques et à éviter les regroupements inutiles tels que dans les cafés et durant les événements familiaux. Il a, également, souligné l’importance de respecter le protocole sanitaire et les mesures de distanciation. « En cas de suspicion, il faut contacter le médecin et rester chez soi », a-t-il poursuivi.





Par la suite, Mohamed Douagi a expliqué que la durée d’auto-confinement a été fixée à cinq jours en raison de la période de contagiosité du variant omicron. « Le porteur peut contaminer les autres deux jours avant l’apparition des symptômes et 3 jours après cela », a-t-il précisé.





En date du 18 janvier 2022, la Tunisie a enregistré 12.698 nouveaux cas de Coronavirus sur 37.071 tests de dépistage effectués, soit un taux de positivité de 34.25%, a annoncé le ministère de la Santé, jeudi 20 janvier 2022. Ainsi, le nombre total des personnes ayant contracté le Coronavirus depuis le début de la pandémie en Tunisie a atteint 817.051 cas.

Le ministère a, également, signalé 14 décès à la même date portant le nombre total des victimes du Coronavirus à 25.881 depuis le début de la pandémie. Toutefois, le ministère a indiqué dans le bilan précédent que le nombre total de décès avait atteint 25. 846 Ainsi, le décompte réel est de 35 décès à la date du 18 janvier 2022.

Par ailleurs, le bilan signale 632 patients dans les établissements hospitaliers privés et publics. Ce chiffre englobe 145 personnes en soins intensifs dont 33 sous respirateurs.

Pour rappel, la situation épidémiologique a poussé la présidence du gouvernement à décréter un couvre-feu et à interdire les rassemblements durant deux semaines depuis le 13 janvier 2022.

S.G