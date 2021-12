A la peine à cause du Coronavirus, les restaurateurs s’insurgent contre le pass vaccinal

A J-1 de l’entrée en vigueur du décret présidentiel sur le pass vaccinal, les restaurateurs et propriétaires de cafés – à la peine depuis l’éclatement de l’épidémie du Coronavirus – se sont insurgés contre la décision du chef de l’Etat.

Dans une déclaration accordée mardi 21 décembre 2021 à Shems FM, le président de la Chambre nationale des restaurateurs relevant de l’Union tunisienne du commerce, de l’industrie et de l’artisanat (Utica), Islam Ben Chaabane a annoncé que les restaurateurs et propriétaires de cafés ne comptaient pas obliger leur clientèle à présenter un pass vaccinal pour accéder à ces espaces.

Notant que cette mesure serait impossible à appliquer en particulier durant les pics de service et par manque de main d’œuvre, il a rappelé que les restaurateurs et propriétaires de cafés avaient beaucoup souffert des restrictions qui leur avaient été imposées depuis le début de la pandémie.

En vertu du décret du 22 octobre 2021, le pass vaccinal – attribué aux personnes de plus de dix-huit ans ayant achevé leur schéma vaccinal –, sera exigé, à partir du mercredi 22 décembre, dans les espaces suivants :

- Les structures et sièges relevant de l’Etat, des collectivités locales et des instances, entreprises et établissements publics,

- Les établissements éducatifs et universitaires, les établissements de formation professionnelle, les crèches, les jardins d’enfants et les kouttabs relevant des secteurs public et privé, et les centres de protection sociale,

- Les structures de santé publiques et privées pour l’accompagnement des malades ou pour les visites,

- Les prisons, les centres de rééducation des enfants délinquants et des centres de garde à vue pour les visites,

- Les cafés, restaurants et diverses catégories de locaux, des unités touristiques et espaces recevant du public,

- Les lieux et espaces réservés aux activités de loisirs et des fêtes, et à l’accueil des foires, colloques, manifestations artistiques, scientifiques, culturelles et sportives ainsi que les lieux de cultes.

La non-application de cette mesure entraînera la fermeture de l’espace concerné selon l’article 8 du décret relatif au pass vaccinal. « En cas de constat de tout manquement à l’application de l’interdiction de pénétrer dans les espaces et lieux relevant du secteur privé mentionnés à l’article 2 du présent décret-loi, le gouverneur territorialement compétent prend un arrêté de fermeture temporaire de l’espace ou du lieu dans lequel l’infraction a été commise, et ce, pour une durée maximale de quinze (15) jours. Les établissements de santé privés ne font pas objet d’arrêté de fermeture ».

N.J.