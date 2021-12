Amen Allah Messaâdi : L’OMS a confirmé l’efficacité des vaccins contre le variant Omicron

Le membre de la commission scientifique de lutte contre le Coronavirus et professeur réanimateur, Amen Allah Messaâdi, a souligné l’importance du respect des mesures sanitaires et de la vaccination afin de se protéger contre le virus.

Dans une déclaration accordée le 8 décembre 2021 à la radio Shems FM, Amen Allah Messaâdi a, également, insisté sur l’application du système de pass vaccinal dans les espaces fermés et durant les festivités relatives à la célébration du nouvel an.

Le médecin a considéré que le système de pass vaccinal permettra de prévenir d’une potentielle vague du Coronavirus en Tunisie. Il a rappelé que l’Organisation Mondiale de la Santé avait confirmé l’efficacité des vaccins contre le variant Omicron.

« Les chiffres ne sont pas alarmants. Néanmoins, nous exprimons notre inquiétude par rapport au développement de la situation… Nous devons continuer à vacciner les Tunisiens et respecter les gestes barrières », a-t-il ajouté.

Il a, aussi, rappelé que l’Allemagne envisageait l’application de l’obligation de vaccination et que la France avait réinstauré l’obligation du port du masque.

En vertu du décret-loi n° 2021-1 du 22 octobre 2021, le pass vaccinal sera attribué à toute personne âgée de plus de 18 ans résidant en Tunisie et ayant achevé son schéma vaccinal. Ce pass sera exigé dans les espaces suivants :

- Les structures et sièges relevant de l’Etat, des collectivités locales et des instances, entreprises et établissements publics,

- Les établissements éducatifs et universitaires, les établissements de formation professionnelle, les crèches, les jardins d’enfants et les kouttabs relevant des secteurs public et privé, et les centres de protection sociale,

- Les structures de santé publiques et privées pour l’accompagnement des malades ou pour les visites,

- Les prisons, les centres de rééducation des enfants délinquants et des centres de garde à vue pour les visites,

- Les cafés, restaurants et diverses catégories de locaux, des unités touristiques et espaces recevant du public,

- Les lieux et espaces réservés aux activités de loisirs et des fêtes, et à l’accueil des foires, colloques, manifestations artistiques, scientifiques, culturelles et sportives ainsi que les lieux de cultes.

Tous nos articles sur la pandémie Covid-19

S.G