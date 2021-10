Journée portes ouvertes de vaccination pour les femmes enceintes et les mères allaitantes

Une journée portes ouvertes est organisée, samedi 9 octobre 2021, par le Centre de maternité et de néonatologie de Tunis pour les femmes enceintes dont la grossesse a dépassé quatre mois et aussi pour les mères allaitantes dont les bébés ont six mois et plus.

La journée démarrera à 8 heures du matin jusqu'à environ 3 heures de l'après-midi, dans l’espace réservé aux consultations externes situé à l'hôpital Wassila Bourguiba à Tunis. Elle concernera toutes les femmes précitées qu’elles soient enregistrées ou pas sur le système evax.

Le vaccin utilisé sera Pfizer a précisé le ministère de la Santé dans un communiqué.

I.N