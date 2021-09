Kaïs Saïed décrète la fin du couvre-feu

Dans un communiqué publié aujourd’hui, vendredi 24 septembre 2021, le chef de l’Etat a décrété la fin du couvre-feu, et ce à partir de demain 25 septembre.

Cette décision a été prise en concertation avec le ministère de la Santé et la salle d’opérations chargée de la gestion de la pandémie de la Covid-19.

Ainsi, cette annulation s’accompagne désormais des mesures suivantes :

- Les personnes ayant un schéma vaccinal complet pourront participer aux manifestations et réunions privées et publiques et ce dans les espaces ouverts ou fermés à condition de présenter un document qui le prouve ;

- Limiter la capacité d’accueil des espaces destinés au public à 50% en veillant au respect de la distanciation sociale ;

- Respecter les protocoles sanitaires en vigueur ;

- Obligation du port du masque dans les espaces publics et les moyens de transport pour les citoyens de plus de 6 ans ;

- Obligation de vaccination pour les personnes arrivant sur le sol tunisien pour participer à des manifestations ou événements ;

- Intensification des opérations de vaccination civiles et militaires ainsi que des contrôles et prise des mesures disciplinaires qui s’imposent en cas d’infractions.

S.T.