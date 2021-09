Journée nationale de vaccination : 404.153 personnes vaccinées jusqu’à 17h

Le ministère de la Santé a publié, samedi 4 septembre 2021, une mise à jour des chiffres correspondant à la 4e journée de vaccination intensive.

Jusqu’à 17h, seuls 73,35% des personnes convoquées ont été vaccinées, soit 404.153 citoyens.

Les gouvernorats de Nabeul et Sfax se trouvent en tête avec respectivement 46.885 et 33.511 vaccinations. Le gouvernorat de Sousse est troisième avec 31.082 vaccinations.

Cette journée est, rappelons-le, dédiée à la vaccination des 40 ans et plus qui ont déjà reçu leur première dose le 8 août ainsi que le personnel enseignant et cadres éducatifs âgés de 40 ans et plus en prévision de la rentrée scolaire et universitaire.