Lancement d’une campagne militaire de vaccination contre le Covid-19 à partir de mercredi 18 août

Le ministère de la Défense nationale a rappelé, dans un communiqué publié ce mardi 17 août 2021, qu’une troisième campagne militaire de vaccination contre le Covid-19 sera lancée demain.

La campagne du mercredi 18 août concernera les gouvernorats de Bizerte, La Manouba, Le Kef, Médenine et Gabès, et sera assurée par 110 cadres militaires médicaux et paramédicaux.

Le ministère a précisé s'attendre à vacciner 10.000 citoyens dans chaque gouvernorat.

Tous nos articles sur la pandémie Covid-19

M.B.Z