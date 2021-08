Les réfugiés, demandeurs d'asile et migrants pourront se faire vacciner

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux a annoncé sur sa page Facebook, le 5 août 2021, que des réfugiés, demandeurs d'asile et migrants bénéficieront de la vaccination au même titre que les citoyens tunisiens.

Le forum a estimé que la journée portes ouvertes prévue pour le 8 août est conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale santé (OMS), mais garantir leur droit à la vaccination de la part de la commission de vaccination présidée par Hachmi Louzir, est honorable aux engagements à l’égard de cette catégorie.

Il a aussi encouragé tous les réfugiés, demandeurs d'asile et migrants de plus de 40 ans à participer massivement à la Journée nationale de la vaccination dans le respect des dispositions annoncées sans oublier de fournir un papier officiel attestant leur âge.

Le forum a lancé par la même occasion un appel à la présidence de la République lui demandant d’assumer sa responsabilité historique et de régulariser la situation des immigrés en soulignant qu’ils étaient exposés à la discrimination et l’exclusion en raison des complications bureaucratiques relatives à l’enregistrement à cause de leurs situations irrégulières.

J.B