Mustapha Ferjani : La situation sanitaire est en cours d'amélioration

Mustapha Ferjani, le directeur général de la santé militaire a indiqué, sur les ondes d’Express FM le 5 août 2021, que la salle d'opérations relative à la gestion de la pandémie de Covid-19 dispose de la fonction de pilotage et de coordination stratégique des décisions entre les différentes entités.

Mustapha Ferjani a également déclaré que la situation épidémiologique est en cours d’amélioration mais le pourcentage de tests positifs est toujours supérieur à 5%.

Le directeur général de la santé militaire a confirmé la diminution de la pression sur les établissements hospitaliers, à savoir : le nombre ce malades Covid-19 admis dans les hôpitaux a baissé de 20%, l’utilisation d’oxygène est aujourd’hui inférieure de 12% et le taux d’incidence a diminué de 17%, mais le nombre de malades admis dans les soins intensifs demeure important.

Le Général de Division a appelé les citoyens à la vaccination en précisant que la vaccination massive garantira le développent d’une forme légère de la maladie et une guérison sans hospitalisation. « En France, avec le variant Delta, 80% des malades admis dans les soins intensifs n’étaient pas vaccinés », a-t-il ajouté.

Concernant la priorisation des citoyens dont la tranche d’âge dépasse 40 ans, il a affirmé que le nombre de décès et les facteurs de risque chez cette tranche d’âge impose leur vaccination le plus tôt possible. Le colonel a même ajouté que « cette journée portes ouvertes ne sera pas la dernière et même le switch des vaccins est devenu autorisé en raison de leur efficacité ».

Le directeur général de la santé militaire a estimé que toutes les personnes rattachées aux services de santé devront se mobiliser dans la lutte contre le Covid-19 sans oublier leur rôle dans la sensibilisation des citoyens pour la vaccination.

Pour conclure, Mustapha Ferjani a incité les Tunisiens au respect rigoureux du protocole sanitaire et à la vaccination massive en évitant toute automédication en cas de contamination.

En date du 3 août 2021, le ministère de la Santé a annoncé que 3.163 nouveaux cas de Coronavirus sur 13.036 tests réalisés ont été enregistrés en Tunisie. Le pourcentage des tests positifs s'est établi à 24,26%.

Selon le même communiqué, 140 nouveaux décès ont été notifiés, dont 53 décès ayant eu lieu le 3 août 2021.

Il faut préciser que les 140 nouveaux décès englobent le nombre des victimes du Coronavirus notifiées le 3 août 2021, et non ceux survenus les dernières 24h, puisque les décès ne sont pas toujours notifiés le jour-même.

Depuis le début de la pandémie, le nombre de décès en Tunisie a atteint 20.550 et de contaminations 602.757 à ce jour.

J.B