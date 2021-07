Le Cnom dénonce les querelles politiques impactant la gestion de la pandémie

Le Conseil national de l'Ordre des médecins (Cnom) de Tunisie a exprimé, dans communiqué daté de jeudi 22 juillet 2021, sa préoccupation face à la manière dont est gérée la pandémie, en déplorant les querelles politiques qui impactent négativement le rendement sur le terrain en cette période délicate.

Le Cnom a souligné l’adhésion de tous les médecins dans la lutte contre le Covid-19 et leurs sacrifices pour assurer leur devoir national. Et de rappeler, dans ce cadre, que plus de 70 médecins sont décédés suite aux ravages de la pandémie.

Le Cnom a réaffirmé la nécessité d’accélérer le rythme de vaccination et sa généralisation, en indiquant que les médecins sont prêts à participer volontairement dans la réussite de cette campagne, notant que la vaccination demeure principalement un " acte médical ".

Le conseil a appelé tous les médecins qui veulent participer à ce travail bénévole à contacter les conseils régionaux, pour participer aux opérations de vaccination ou pour prendre en charge des malades Covid+ dans les services hospitaliers.

Selon le meme communiqué, le Cnom a également mis en garde contre l’automédication, en appelant les pharmaciens à conseiller les Tunisiens à cet effet.

Tous nos articles sur la pandémie Covid-19

I.N