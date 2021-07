Arrivée d'un don français de 324.000 doses de vaccin AstraZeneca





L’ambassade de France en Tunisie a annoncé, le 18 juillet 2021, l'arrivée d'un don de 324.000 doses de vaccins anti-Covid en Tunisie via l'initiative Covax.

L'ambassade a, également, affirmé qu'un deuxième don de 800.000 doses supplémentaires sera acheminé vers la Tunisie dans les prochains jours. Il s'agit d'un lot de vaccins AstraZeneca.









Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie, avait déclaré, le 15 juillet 2021, que la France compte fournir plus d'un million de vaccins à la Tunisie, en plus des concentrateurs d'oxygène. « En tout, depuis juin, on sera à plus de 85 tonnes d'équipements médicaux apportés en solidarité à notre peuple frère de Tunisie », a-t-il précisé.





En date du 16 juillet 2021, 7.524 nouveaux cas de Coronavirus sur 24.726 tests réalisés ont été enregistrés en Tunisie, a annoncé samedi 17 juillet 2021, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le pourcentage de tests positifs s'est établi à 30.43%. Le nombre de cas cumulés depuis le début de la pandémie a, lui, atteint les 540.798.

Selon le ministère de la Santé, 140 nouveaux décès ont été notifiés le 16 juillet, dont 55 survenus durant les dernières 24 heures.

Le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie atteint 17.354 depuis le début de la pandémie.

